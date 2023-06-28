我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場地勤遭吸進飛機引擎絞死 法醫初步判定自殺

有內鬼？美官員：俄「末日將軍」早知瓦格納首腦要兵變

最後的神木（七）

吳佳駿

「為什麼？」

「因為，他一看就知道，那樹破了世界紀錄，比在美國最大的那棵紅檜還大。但這不能發生，所以要把樹燒了，再偽裝成天氣造成的意外，就沒有證據了。而祖父是那時族人裡最年輕力壯，可以在夜裡單獨進來這座森林的，所以必須是他來做。我們家裡其實一直習慣叫這些樹巨木，但不知道為什麼，大家都習慣叫它們神木。我每次看到這棵樹，還有祖父說的故事，心裡便會有點沮喪。神是什麼呢？」

雨勢似乎變得大了一點。

「這些是真的嗎？」林晴問。

「不知道，我祖父和我說的。」何先生說：「不過我們家裡真的有個親戚，嫁去了美國。祖父說，當年就是家中這個妹妹在平地認識美國技師，還愛上了人家，那個人才有辦法威脅他去做的。」

林晴不知道應該說什麼，貌似和雨聲切磋商量後，佳蓉先開了口：

「你有聽家裡別的人說過這個故事嗎？」

「不太確定，但我知道祖父以前常講給我爸爸聽。」何先生停了一下，繼續說：「我爸爸以前是做銑床的，他有自己的工廠。我年輕時很長一段時間，都在那邊磨練，做了很多職位，也是這樣我才會和妳爸爸認識的。」何先生看向林晴。佳蓉眼神閃過疑惑，看向林晴，不過很快地恢復正常，也沒有發問。

「我在工廠裡最喜歡的一個部分，是那些機器旋轉的時候。旋轉得愈快，物質會變得愈銳利和堅硬。就算只是紙、軟軟的東西在快速旋轉後，都會變得可以切割好像任何事物。」（七）

上一則

不捨藝術家拉飛殞落 蔣勳：美麗年輕身體祭獻大海之神

下一則

回憶裡的糖果店

延伸閱讀

黑白集／如果賴清德也疑美 別意外

黑白集／如果賴清德也疑美 別意外
與中國關係成「毒藥」 中企新設總部出走海外

與中國關係成「毒藥」 中企新設總部出走海外
6年來首見 美核動力潛艦抵南韓釜山

6年來首見 美核動力潛艦抵南韓釜山
港獨歌「願榮光」 蘋果、Spotify、臉書…提前下架

港獨歌「願榮光」 蘋果、Spotify、臉書…提前下架

熱門新聞

著名小提琴大師林昭亮透過律師發表聲明，對於「旅美林姓小提琴家涉及性騷擾」一事，致使名譽遭受不實之含沙射影。對此子虛烏有之渲染，嚴正澄清。（本報系資料照片）

遭影射性騷 小提琴大師林昭亮怒：刻意抹黑或企圖毀滅

2023-06-22 12:25
吳孟芸∕圖

什麼樣的犧牲才算值得？

2023-06-21 02:02
吳興文。(本報系資料照)

華人藏書票收藏第一人 吳興文辭世

2023-06-20 13:41
竹北高三生李宛軒，在臉書成立「高中課業討論群」社員達13萬人。（記者郭政芬／攝影）

創建流量破億社群 台灣高三生走出喪父逆境 助人紓壓

2023-06-24 07:00
布里奇波特廊橋。（曾妙容 ∕ 提供）

三個人去旅行

2023-06-24 02:12

搭捷運 觀百態

2023-06-26 02:00

超人氣

更多 >
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
堅果可護腦 這種更是大幫手

堅果可護腦 這種更是大幫手
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了