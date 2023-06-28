「為什麼？」

「因為，他一看就知道，那樹破了世界紀錄，比在美國最大的那棵紅檜還大。但這不能發生，所以要把樹燒了，再偽裝成天氣造成的意外，就沒有證據了。而祖父是那時族人裡最年輕力壯，可以在夜裡單獨進來這座森林的，所以必須是他來做。我們家裡其實一直習慣叫這些樹巨木，但不知道為什麼，大家都習慣叫它們神木。我每次看到這棵樹，還有祖父說的故事，心裡便會有點沮喪。神是什麼呢？」

雨勢似乎變得大了一點。

「這些是真的嗎？」林晴問。

「不知道，我祖父和我說的。」何先生說：「不過我們家裡真的有個親戚，嫁去了美國。祖父說，當年就是家中這個妹妹在平地認識美國技師，還愛上了人家，那個人才有辦法威脅他去做的。」

林晴不知道應該說什麼，貌似和雨聲切磋商量後，佳蓉先開了口：

「你有聽家裡別的人說過這個故事嗎？」

「不太確定，但我知道祖父以前常講給我爸爸聽。」何先生停了一下，繼續說：「我爸爸以前是做銑床的，他有自己的工廠。我年輕時很長一段時間，都在那邊磨練，做了很多職位，也是這樣我才會和妳爸爸認識的。」何先生看向林晴。佳蓉眼神閃過疑惑，看向林晴，不過很快地恢復正常，也沒有發問。

「我在工廠裡最喜歡的一個部分，是那些機器旋轉的時候。旋轉得愈快，物質會變得愈銳利和堅硬。就算只是紙、軟軟的東西在快速旋轉後，都會變得可以切割好像任何事物。」（七）