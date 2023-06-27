但工廠如常運行的那些年，她一直為另一件事焦慮不堪，廠房後面那座山崗上埋著的女孩，會不會聞到這股臭味？她們同屆不同班，某種意義上卻比同窗還親密，只因那個黃昏，她目睹女孩在井台邊哭泣的全過程。那時候，她還一無所知，年輕到無法感知生命的流逝竟是如此輕易。

生前以美為唯一志向的女孩夭折後，卻被父母埋在這樣一個臭氣熏天的地方，真是絕妙的諷刺。事實上，這些年裡，她很少想起這些──如果不是恰好路過這裡。

但她忘不了那個雨後葬禮，那是她人生第一次參加葬禮，充斥著冗長、瑣碎的儀式，毫無浪漫可言。她為女孩的選擇感到不值。葬禮過後，校長在鎮上那家唯一的飯店裡，請送行者吃飯。她還記得校長嘴邊掛著的那抹淺笑，一貫嚴肅板結的臉龐猛然鬆開，還是在那種境況下，讓她頗為詫異。

身材壯碩的校長站到打開的窗戶前抽菸，並輕車熟路地將菸灰彈到窗外，臉上表情是擺脫了什麼事情後的如釋重負。落後的鄉村中學出了這麼一件人命關天的大事，足以影響他的前途晉升，而終於被擺平了。學生家長默認了自殺事實，沒有大鬧或要求賠償。

很多年後，廖青讀到陶淵明的詩，「向來相送人，各自還其家。親戚或餘悲，他人亦已歌」，她早已知道自己也是個冷酷無情的人，與校長等一眾人沒什麼兩樣。

當年，他們相約等春風叫醒萬物時，便去看望那個永遠沉睡的人。這個約定實踐了沒幾年，便無疾而終。現在，廖青連女孩的名字也想不起來了。她真想馬上停車，去那荒草離離的墓前哀悼一番。她從來沒有專門去過寺廟或別的宗教場所，為任何一個人或一件事，祈求別的力量的庇護 。當年，她掙扎著，不顧一切地從這裡逃出去時，也沒那麼做。（二七）