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「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

最後的神木（六）

吳佳駿

林晴點了點頭，並比了一根手指在嘴巴上：「有些東西一次就不會忘記。」

「到了。」在不知不覺間，兩人跟上何先生的速度，三人停在一個步道的終點。眼前的景像，即使是在一般人對高山的想像中，也是很少有的。佳蓉和林晴抬頭仰望。

雨聲在山林間綿延不斷。

「這就是你剛在車上說的，那棵比較遠，想讓我們看的神木嗎？」林晴問。

「是。還好吧？應該沒到真的很遠。」

「是沒有。但有點訝異後面的路不是步道而已。」

兩三隻鳥振翅的聲音。

「雖然這棵樹的說明牌上寫著，中間那道裂開是閃電劈的。可是我祖父和我說過一個故事，雖然我只有從他嘴裡聽到，從沒辦法確認真假，不過，我一直記得。祖父說那不是閃電，而是他放火燒掉的。」何先生站到一根人工立起的平面板旁，上頭的字早已模糊，「過去，這裡整座山的上面都是巨大的樹木。但日本人來了之後，全部都被砍走了。只剩上面這裡，海拔比較高，來不及砍伐，留下變成我們剛剛一路看到的神木。」

「太大帶不走？」林晴說。

「不是。單純是沒來得及砍到。」

「所以以前有比這些神木更大的樹嗎？」

「我不知道。」

「所以，」佳蓉插嘴：「現在這棵樹和你爺爺有什麼關係？」

「他年輕的時候，那時國民黨派了一些技師上來我們的山，然後他去帶路。帶他們測量這些巨木的腰圍、年紀。這棵是最後一棵，也是最老、最大的一棵。大到那個時候技師們帶的儀器測不出來有多大，所以他們只好請美國來的技師，帶著美國的器材上來測。」

「美國人上來看到後，說太晚了，明天再測。那個晚上，他威脅我祖父偷偷把那棵樹燒掉。」（六）

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