Hanna Chen／圖

睡前躺在床上刷手機 ，冷不丁刷到老牌文學雜誌停刊的公告，寥寥數語，斬釘截鐵，為雜誌三十多年的創辦史圈上句點。這令她意外，但意外得不徹底，因為回顧近年與該雜誌社編輯的零星交流，她隱約預感會出意外，只是沒料到一切來得這麼快。

從文學少年、文學青年到文學中年，她把三分之二的人生用來投稿。深知各大刊物態度高冷，對投稿渠道諱莫如深，她只能從雜誌封面、封二、扉頁和編輯寄語中挖掘線索，東衝西撞中，還出過把稿子錯寄到發行部的岔子。

隨著互聯網新媒體大行其道，越來越多的紙刊變得平易近人，時不時張貼吸睛有趣的徵稿啟事。三年前，她看到該雜誌轉型改版的徵稿啟事，表面功夫做得十分到位，尤其歡迎新銳作者提出突破性見解，她忍不住投去一篇。一個月後，收到初審過關通知，她訂閱了雜誌動態。

進入雜誌宣傳網頁，主打居然是年輕女編輯的直播秀，簡介大概是「想上稿雜誌嗎？快來戳我吧」。她懷著好奇心看了半場，不是不想給褒義評價，而是腦子裡實在蹦不出「濃妝艷抹」和「搔首弄姿」以外的詞。編輯強調的過稿祕訣是「訂閱全年雜誌的粉絲來稿，我們優先考慮」。和不少主播一樣，編輯與男性觀眾互動頻繁，言語曖昧，而且觀眾必須有所付出，才能觀看更多內容。她不想訂閱雜誌，默默關閉了窗口。

從「陽春白雪」到「下里巴人」的驟變讓她瞠目結舌，想到純文學為了在日益激烈的商業競爭中，博得一席之地，很難保持不食人間煙火的姿態，她又覺得悲哀。她理解這種與時俱進的方式，儘管她不喜歡，也不習慣。

她那篇過了初審的稿子，被要求在兩天內從一萬兩千字刪減到五千字以下：首先要去掉所有英文，包括「OK」、「GRE」、「pH值」這類常用字母 組合，連中文歌詞裡的「You are my super star」也不能出現，理由是「崇洋媚外」；其次不許提男女不平等話題，儘管她揭露的是印度 社會的婦女處境，說這叫「指桑罵槐」。利刃變成鈍刀，革新不敵守舊，她不得不從精心設計的沙拉盤中，拿走火紅的番茄、金黃的彩椒、藏青的藍莓、象牙白的乳酪……最後只剩幾片菜葉，索然無味，還不能加調料。

她心裡憋屈，然而又能怎樣呢？編輯強調雜誌只刊登精品，她惟恐多解釋一句，這本來屬於她的五千字也要給了別人。於是她同意，也照做了，之後沒有後續。朋友說他們欺負人，她無所謂，起碼編輯能給個回覆，跟她提要求的時候，還不忘安慰鼓勵兩句，這比投稿別處石沉大海要強。

最終讓她失望的是，雜誌社開辦了改稿班，粉絲交錢越多，上稿機會就越大。所以之前的熱心引導、耐心輔導、好心疏導，全是為了重頭戲——收費改稿。一個沒有新意的營銷套路，頗為創新地運用在純文學主體上。談不上受騙，她只怪自己犯傻，白白浪費了許多時間，接著取消關注，不再投稿。直到今天看見停刊公告。有一兩秒鐘，她覺得雜誌名字挺眼熟，仔細一想，哦，原來是這家。

再查她的聯繫人列表，編輯的頭像不知自何時起，從火力全開的美顏照換成了官方雜誌封面圖，暱稱也從網紅爆款名改為「雜誌客服」，一切回歸拒人千里之外的冰冷。她猜測是否三年前雜誌社已經陷入財政危機，迫不得已才轉型？如果不轉型，雜誌社能否撐到今天？她自知非諸葛亮，事前事後都不是，只是偶然目睹了一次不成功的嘗試。

有時候面對困境，人只有賭一把才可能闖出活路，不賭的話必死無疑。沒人能預見未來，勇者只能硬著頭皮往前衝，就像她硬著頭皮投稿一樣。不過稿子死在這家雜誌社手裡，她還可以試下一家，雜誌社要是死在作者和讀者眼裡，怕是真的無藥可救了。