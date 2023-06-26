他們交換了安全的聯繫方式，開始隱祕地在酒店裡見面。

12

余浩提出了離婚，說房子和孩子都可以留給王慧，自己會每個月按時付兩個兒子的撫養費，直到孩子成年。王慧不同意，她在網上發了一個聲討渣男的帖子，下面有很多對她的遭遇表示同情的回覆。還有人建議說，男人這麼積極地提離婚，外面肯定是有了人，讓她花錢雇個人跟蹤幾天。如果能抓住渣男劈腿的真憑實據，那對後面分割財產都很有好處。

王慧真的雇了一個私家偵探。那人跟了余浩半個月後，終於給王慧帶來了幾張能夠看清楚男女主角清晰面孔的，背景是在酒店的照片。照片裡的女人讓王慧如遭雷擊。她腦子暈暈沉沉地過了好幾天，把這些年發生過的事翻來覆去地想，依然有很多地方無法解釋。

想到最後，她明白了一件事，那就是，這是個操蛋的世界，她一直安安穩穩、循規蹈矩地過著被主流社會認可的生活，安分守己、相夫教子，結果卻換來這樣的結局。而當年靠著陪富豪睡覺，才賺回人生第一桶金的女人現在卻事業有成，還讓自己的丈夫念念不忘了這麼多年。

她一直自我感覺良好地認為，自己的人生是成功的、美滿的，可現在卻變得這麼痛苦。王慧站在鏡子前，望著鏡子裡形容枯槁的女人，扭曲地想：如果我當初抓住了湯老闆拋過來的橄欖枝，那現在春風得意的人是不是就是我了？至於方曉燕，她估計也會像我現在這樣，找個自以為靠得住的所謂真愛嫁了，被長久困在繁瑣的、不被感激的家務中，日漸枯萎也無人關心，絕望的自救也被當成是瘋魔。

就在她如此痛苦、如此孤獨的時刻，她的丈夫卻去找心裡念念不忘的白月光……（五九）