廖青上初二時，學校組織春遊去的便是那裡。但除了高高低低的台階，大雄寶殿如何，梅樹位於何處，她一點也想不起來了。想著要帶母親去往那裡，廖青心裡忽然起了一種要去過往世界遊歷一番的念頭，不知在那裡會遇見什麼。

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國清寺位於鄰縣，四、五十公里之外，不算遠。那天下午，坐在副駕駛座上的姚玉英沒有像往常那樣，一上車便瞌睡連連。她一直側臉望著窗外，就像第一次坐飛機的人緊盯著舷窗外面的雲層，陷入下意識的沉思之中。

廖青決定不走高速路，那上面除了車流和單調的風景，什麼也不會有。這條路也是當年去往外婆家的必經之路。廖青的外婆住在兩個縣的交界處。小時候過年，她經常隨父母親去往那裡，逢雨雪天，還會在那裡過夜。

長大後，當親人去世的噩耗陸續傳來，他們也是循著這條路回去奔喪。沿途都是熟悉的村莊，這些村莊裡曾經住著她的同學和老師。有些人的房子就在路邊，吃飯的時候，還會把飯桌搬到房子前面的空地上。

有那麼幾分鐘，廖青不知自己身處何地。熟悉的房子不見了，路兩邊低矮的農舍被成片的廠房和新竣工的快遞公司取代，藍色房子，橫平豎直，像是由積木搭建而成。那裡面工作的人大概也穿著那種顏色的制服，通宵達旦，根本停不下來。廖青的車子路過曾經的皮革廠，下意識地點了點煞車，打開車窗。

副駕駛座上的姚玉英抬頭望了一眼窗外，「這個廠子十幾年前就倒閉了。聽說合同上寫錯了一個標點符號，被對方鑽了空子，賠了很多錢。」

這個事情廖青聽說過，即使沒有標點符號，這樣高汙染的工廠遲早也是會被取締的。（二六）