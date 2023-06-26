我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州1地勤被吸入達美航空引擎中慘死 因故意站引擎前？

多州汽車保費「暴漲」 最高漲幅達40%

祈福（二六）

草白

廖青上初二時，學校組織春遊去的便是那裡。但除了高高低低的台階，大雄寶殿如何，梅樹位於何處，她一點也想不起來了。想著要帶母親去往那裡，廖青心裡忽然起了一種要去過往世界遊歷一番的念頭，不知在那裡會遇見什麼。

5

國清寺位於鄰縣，四、五十公里之外，不算遠。那天下午，坐在副駕駛座上的姚玉英沒有像往常那樣，一上車便瞌睡連連。她一直側臉望著窗外，就像第一次坐飛機的人緊盯著舷窗外面的雲層，陷入下意識的沉思之中。

廖青決定不走高速路，那上面除了車流和單調的風景，什麼也不會有。這條路也是當年去往外婆家的必經之路。廖青的外婆住在兩個縣的交界處。小時候過年，她經常隨父母親去往那裡，逢雨雪天，還會在那裡過夜。

長大後，當親人去世的噩耗陸續傳來，他們也是循著這條路回去奔喪。沿途都是熟悉的村莊，這些村莊裡曾經住著她的同學和老師。有些人的房子就在路邊，吃飯的時候，還會把飯桌搬到房子前面的空地上。

有那麼幾分鐘，廖青不知自己身處何地。熟悉的房子不見了，路兩邊低矮的農舍被成片的廠房和新竣工的快遞公司取代，藍色房子，橫平豎直，像是由積木搭建而成。那裡面工作的人大概也穿著那種顏色的制服，通宵達旦，根本停不下來。廖青的車子路過曾經的皮革廠，下意識地點了點煞車，打開車窗。

副駕駛座上的姚玉英抬頭望了一眼窗外，「這個廠子十幾年前就倒閉了。聽說合同上寫錯了一個標點符號，被對方鑽了空子，賠了很多錢。」

這個事情廖青聽說過，即使沒有標點符號，這樣高汙染的工廠遲早也是會被取締的。（二六）

上一則

「找回年輕觀眾」夜宿、沉浸式體驗…挽救博物館危機

下一則

美國老警也「變臉」

延伸閱讀

喬治華盛頓高速路拓寬 6/10起加快施工

喬治華盛頓高速路拓寬 6/10起加快施工
寇頓反建遊民所：考慮採取法律手段

寇頓反建遊民所：考慮採取法律手段
減緩塞車問題 洛縣擬對擁堵高速路收費

減緩塞車問題 洛縣擬對擁堵高速路收費
籌款廣告惹議 43區二華裔參選人口水戰

籌款廣告惹議 43區二華裔參選人口水戰

熱門新聞

著名小提琴大師林昭亮透過律師發表聲明，對於「旅美林姓小提琴家涉及性騷擾」一事，致使名譽遭受不實之含沙射影。對此子虛烏有之渲染，嚴正澄清。（本報系資料照片）

遭影射性騷 小提琴大師林昭亮怒：刻意抹黑或企圖毀滅

2023-06-22 12:25
吳孟芸∕圖

什麼樣的犧牲才算值得？

2023-06-21 02:02
倩華∕圖

移民路上遇貴人

2023-06-19 02:02

女王的移民路

2023-06-20 02:02
陳佳蕙∕圖

婚禮也瘋狂

2023-06-18 02:02
吳興文。(本報系資料照)

華人藏書票收藏第一人 吳興文辭世

2023-06-20 13:41

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒
白俄斡旋 瓦格納兵團停止進軍莫斯科 普里格津將流放白俄

白俄斡旋 瓦格納兵團停止進軍莫斯科 普里格津將流放白俄