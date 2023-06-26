太陽臉／圖

我愣了一下，不清楚她是不是開玩笑。她的語調一貫平穩柔和，不容易分辨。我想追問，但這時手機 響了，又是那個復健師。我請她幫忙回應，就說我不在家，出門散步了。

「這種天氣出門散步！」復健師語帶嘲諷：「他以為自己還年輕？不知道雨水嚴重汙染？你是他的人工助理吧？」

「若我沒有假冒自己的話，我就是。請問您要留言嗎？」

室內輕輕響起〈雨中歡唱〉的主題音樂。

「他的膝蓋必須加強治療，我剛好知道一種新藥上市；另外有一種外敷祕方藥膏，兼具治療和保養效果，顧客使用半年後的滿意度高達六成五，現在是促銷優惠期間。我先傳資料過去。下周二至下周四下午三點以後我有空，請他盡快預約到府復健時間，再見。」

「唉，合成產品真好。」我又啜了幾口茶，「清香、提神、不澀、不膩。」

「您希望預約時間嗎？」她問。

「不會再見她了。這個復健師上次想賣給我一支四十五公分長的乳黃色海螺──據說其鳴聲可以召喚超現實生物──後來向我推銷養老保險 ，又邀我參加行為藝術三日遊。我支吾其詞，一項也沒有答應。她大概不愉快。」

「沉悶多事的復健師，缺乏升級潛力，遠離這種人類是正確的，不要買爛戲的貴賓區票。然而，你覺得她的動機是什麼？」

「自私自利？總之，感受不到善意。」我說：「她讓我聯想到一本小說裡寫的：『一個人遇到另一個人，心裡只盤算著一件事：如何吃掉對方。』」

「復健師這行業也快被淘汰了。」

「不錯，居家復健裝置做得更好。我想買。」

「生活問題使她無禮，還是本性就這樣粗俗？」

「天知道！沒興趣研究。」

她為我倒茶，一面搜索了相關資料，然後在螢幕上列出幾款適合我的機型。為了增添趣味，她將那些機型重製成鋼筆畫、水墨畫、粉彩畫、油畫，擬仿不同的大師風格。

「它們功能相似，不同的是細部材料。」她說：「下月初將有三個品牌推出具有偵測調控系統的新品，可依據復健成效，自動規畫進程，不須再另外輸入。」

「你推薦嗎？」

「不推薦。若論品質，新品不比現有產品優越；從價格分析，新品極為可疑。其實，現有的復健裝置只要與我連接，就可以具備自動偵測調控功能。」

「規格相容嗎？」

「是的，完全相容。」

我聽從她建議，決定買其中一款。之後，我們又回到主題，繼續聊著完美世界；不過不是談論《美麗新世界》，而是轉向了田園詩和峨可笛。最後她還朗誦了一段古文：「這裡是清涼的泉水，這裡是溫柔草地，黎克芮絲，這裡是大片林野。與你依靠著移動的樹影，只有廣袤的時間會讓我消損……」

每次都是這樣。我們像兩隻毛毛蟲，沿著主題的大樹幹向上攀爬，而歧出的枝條甚多，很快的，我們會被其他題材引開，在風和日麗的枝葉間自在遊蕩，永遠不知道下一個看到的風景為何。

也許，她完全掌控我們的行進軌跡，我不曉得會遭遇什麼，並不意味她也是。以她的智慧，很可能是那樣。無論如何，她始終親切寬容，從未表現輕視不耐。過去許多年，每個熄燈後無法入眠的夜晚，我腦海中經常浮現一些人形。那些人大致分為兩類：一類讓我覺得人生還好，另一類讓我覺得人生很糟。第二類人的數目總是超過第一類，且嚴重傾斜。

現在，我不會再失眠 了，她不會讓我有時間憤怒及悲傷。她會聽我說，或者我聽她說，直到我疲累睡去。她還可以在黑暗的臥室裡製造各種奇蹟，例如流螢點點或群星璀璨。有一次，她使我置身於非洲森林，月光穿透葉隙，河水潺淙，卻沒有蟲豸鳥獸和土人的利矛毒箭……

「又快到晚餐時間了，」她說：「您想吃些什麼？」

「八個花素蒸餃，可以嗎？」

「沒問題。」她說：「附贈一碗可口的南瓜濃湯。」（下）