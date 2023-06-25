「喔，那個沒關係啦！裡面沒有火藥。」老闆把它拿下來，「而且妳們拿得動嗎？」

佳蓉伸手接過，過重的重量讓她立馬蹲了下來。老闆看了下林晴，她搖頭，於是老闆把它放了回去。

「好啦，那妳們入住，我就要回去了。」

「老闆你住哪裡？」

「內湖。」

「嗄，所以你是為了有人入住，特別上山？」

「對啊，那個路我們開熟了都很快的，沒事。」

老闆一離開，屋子裡的音量瞬間接近於無。何先生整路並無特別帶話題，林晴和佳蓉便也一路沉默以對。兩人只有簡單地溝通誰睡哪裡、誰先洗澡。

浴室傳出蓮蓬頭的水聲時，林晴下顎伸張到最大，眼睛瞇得感覺皺紋都要出來了，冷冽的高海拔空氣灌進了她的呵欠裡。手中拿著遙控器，她側躺在客廳的沙發上，頻道在電影 台和日本 台之間來回盤旋著。

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過了停車場，森林在一個臨著谷地的U字大彎後吞沒了三人。本來下車時還費力穿上的雨衣，在進入葉木交叉的山林後，一下變得不太需要。垂直落下的雨滴被平行飄漫的濕氣取代，毫無聲息地偷偷握緊林晴和佳蓉的髮梢。

一個夜晚和一個早上的相處後，兩人明顯有比較多交流。佳蓉正含下林晴遞過來的硬糖，甜甜的，咖啡 口味。何先生走在前頭，穿了件牛仔褲，腳步輕快。林晴暗自詫異，在公司完全看不出來這男人平常有在運動。

佳蓉和林晴在一個三叉路口，趕上正在等待兩人的何先生。

「三條路，不要跟我說又是往上那條。」不是什麼很激烈的運動，但三人也是在山裡走了一個小時有了。

何先生指了三條路唯一爬坡的那條，轉身邁開步伐。

「幹。」

「那邊有垃圾桶。」佳蓉指了靠山壁的涼亭，外頭站著三個大大的鐵桶。（四）