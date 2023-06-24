等待菜肴上桌時，廖青有些忐忑，生怕那些東西創意為主、美味為輔，母親根本吃不慣。她的擔心並非多餘，菜上來後，擺盤很大，內容太少，只在偌大的盤子中「偏安一隅」。但母親沒在意這些，她吃了幾樣，很快就擱下筷子不吃了，說早晨吃的還沒消化，吃不下。

廖青也不吃了，陪著母親看落地窗外的風景。外面剛好是綠化帶，種著香樟、女貞等常綠樹種，高大而繁密。如果沒有遠處的高樓和電線桿、如果沒有車輛駛過，甚至給人置身郊外森林的錯覺。

有一年夏天，她們走在雨中的大街上。那次，也是她從外面回來，陪母親逛街買鞋子。從鞋店出來，她們的傘骨無意觸到行道樹上的馬蜂窩，兩人瞬間被蜂群圍困，頭上、臉上劇痛無比。她口裡發出慘叫，母親立刻向她奔來，拿衣服護衛她，助她脫離險境，完全是不顧自身安危的護犢本能。

那次，她們不得不去醫院打了解毒針。事後母親自責不已，說不該讓她陪著買鞋子。那些毒蜂太可怕了，要是出什麼事，可就後悔莫及了，好像她還是當年襁褓中的小嬰兒。

廖青忽然想起禮物，明天就要回去了，可還沒給母親買禮物呢。她刷著朋友圈，都是人們堵在路上，各大景區人滿為患的消息。疫情 放開後，大家都跑出來玩了，怎麼會不堵？等這撥高峰過後，何不給母親報個團？讓她也出去玩玩，散散心。她不是很想去北京 嗎？春天，北京，跟團遊，就當是送給母親的禮物。廖青想像母親走在繁華的京城，隨著浩蕩的人群去往故宮、天安門 廣場、八達嶺長城，遊覽祖國的大好河山。

三年前，母親去過海南島，那是她唯一一次跟團遊。事後，廖青問她感覺如何，她只說：「以後有機會的話，想去北京一趟。這樣南面和北面都去過了，也就沒有什麼好遺憾了。」（二四）