阿尼默／圖

但其實沒關係，反正都是去上學弟、學妹的課，記得考試的日期就好。時間久了，她反而疑惑，真心疑惑，這些把時間都耗在大學裡的同學們，到底是在幹麼。

業務上當然也不是一帆風順，不過似乎被眷顧了。在大二下時，好幾個同期進來的夥伴不做了，手上的孤兒保單和人脈都到了她手上。一瞬間，她又更忙了。離開的夥伴其中一個還是同校的女生，是個腿很長、眼睛很大、鼻子像狐狸的英文系。與其說不做了，不如說不用做了，和大客戶的兒子交往半年便辭職，連學也休了，和男友跑去紐約。身旁的業務像這種故事好多，在裡頭她知道自己和好看之間的曖昧，這也是讓林晴懷疑何先生動機的原因之一。

不過她十分滿意自己這份打工。特別是愈接近畢業，當師長和同學都開始討論平均月薪時，她每個月拿到的都已經比那數字不知高出了多少。她自己有能力買下名牌包，在媽媽生日時，也可以請全家人去吃飯店裡的吃到飽餐廳。

英文系出發前，兩人在學餐約了吃飯。

「妳覺得妳在美國，會懷念這裡的食物嗎？」林晴問。

英文系用筷子夾起一顆水餃。

「我覺得，很難欸。」

「也是，也沒特別好吃。」

「是很難吃吧。」

她把剩下的水餃，總共五顆推過油膩膩的桌面給林晴。

「妳如果想吃就吃吧。」

「不要。我一直不懂，妳為什麼會喜歡吃這家。」

「隨便啦，欸，我以後也給妳做，我們這邊真的很大。」

「我知道。大到妳都不用待在台灣了。」

「其實，原本我聽到得和他一起去美國，是打算分手的。」

「為什麼？」

「媽媽身體那陣子有點問題，不想離開台灣。」

「那怎麼變成追愛女子了？」

「我有一天，難得回學校上課。然後教授剛好不知道為什麼很感嘆地說，人這一輩子能夠叫奮鬥的，只有在年輕時，很短很短的幾年。過了那個年紀之後，就算自己做同樣的事情，也會像魔力消失一樣，再也成功不了。」

那名員工把紙杯握成一坨，丟進垃圾筒，從茶水間離開。

靠在牆壁上時，林晴想到這些。特別是何先生的贊助邀約，讓她想起英文系的這番話。

何先生站到咖啡 機前，又按了一杯濃縮，用兩根手指圈住杯沿。

「這樣吧，」何先生說：「我這個周末要回山上，妳一起來吧。」

「嗯？」

「我的老家在拉拉山，每隔一陣子，就要回山上喝一下雞湯。」

「但，為什麼要我一起去？」

「妳可以當出去旅遊吧。然後我贊助的另一個女生本來就要一起去，她大妳幾歲，已經受我贊助一陣子了。妳可以問問她一些妳有疑慮的部分，讓當事人來回答，應該比較有說服力吧？」

「我想一下。」林晴低頭思考，何先生盯著她仰頭，喉結一動，嘴角滴出一點咖啡。

「那女生也是公司裡的人嗎？」

「不是。」

在車上時有自我介紹，林晴知道眼前的女子叫做佳蓉。以外形來說，是個比較偏可愛的女孩子，身上一切都可以用圓形包裝，還有一雙十分白嫩的大腿。看她的皮膚，林晴甚至覺得自己是比較老的那一個。

出發的時間不早，何先生把車子停在路途上一間山產店處理晚餐。三人隨意點了自己想吃的東西，一大鍋很多丸子和腐竹的熱湯，一大盤油亮亮的雞、白切豬和桔醬，還有一些青菜。隨後繼續上山，佳蓉和林晴在後座都有點疲累，當到達拉拉山民宿 時，兩人都是從夢中被叫醒的。

何先生要回老家去住，於是他幫兩個女生在山上訂了一棟民宿兩個晚上。民宿的老闆在客廳看著胡瓜的主委加碼，好像是何先生的親戚。在何先生走後，老闆把鑰匙交給她們，解釋了晚上放著水龍頭讓它流一點點的水，不然外面水管會結冰，燒水要等多久，如果晚上要出去的話，鞋櫃下有手電筒和頭燈，並叮囑了什麼東西不要碰。

「那個也不能碰吧？」

林晴和老闆順著佳蓉手指的方向，一把獵槍放在電視上的展架。（三）