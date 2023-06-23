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兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

當時的月光（五六）

郁嘉茵

余浩唾沫橫飛、毫不留情的一頓罵，讓王慧徹底抓狂了。她從沙發跳起來，說：「對，我是走火入魔，我是瘋了，你是完美的。反正從一早開始，就是你做什麼都是對的，我就是不對的。」她用手指著余浩的臉，「你不就是在外面掙幾個錢嗎？也沒有多少錢，社會上的人叫你一聲余總，那是給你面子賞你臉，你還真以為自己是個人物嗎？真正有本事的男人是不會這樣對待和自己同甘共苦的結髮妻子的。嫁漢嫁漢，穿衣吃飯，我自從跟了你，哪一天不是苦哈哈的，你自己沒能力，反而轉過頭來怪想要想辦法找出路的老婆？」王慧抹了一把淚，「余浩，這麼多年了，我真的已經盡力了，我一直自認做得還不錯，但沒想到最後就換來你這樣的評價，『走火入魔』。我在你心裡就是這麼一個毫無頭腦的瘋女人了。」說完這些，她癱倒在沙發裡，痛苦地哭出聲，「我為什麼會嫁給你，明明當初追我的人那麼多……」

余浩一直忍耐著，聽到這一句，他再也忍不了了：「是啊，當初你要是跟了湯文遠，現在是不是早就財富自由了。」在王慧震驚的注視裡，余浩冷冷地說：「你以為我不知道湯明以前找過你，後來才找到了方曉燕，而且方曉燕還是你介紹的。你在中間牽線搭橋，還拿了人家的好處費，你知道這叫什麼嗎？這下好了，黃賭毒裡，可又算是沾上了一條……」

話沒說完，余浩的臉上就挨了一記重重的耳光。可王慧的神情卻像是自己才是挨了打的那個人，她目瞪口呆地望著余浩，表情就像是在望著一個陌生人，然後洶湧的情緒排山倒海般覆蓋而來。（五六）

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