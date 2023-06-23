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兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

湖畔公寓群英會（五）

凌珊

聖誕節了，一年一季的聖誕「趴踢」也到了，緊接著就是中國春節。麗智說，要是小超在，她可以給咱們來段京劇，〈打漁殺家〉，她的拿手好戲。從前春節都是她出節目。

秀兒想起去年這時候，她跟福仁包了餃子，特別給小超送去。第二天，小超拎了兩條黃花魚送過來。

魚很新鮮，一個人哪裡吃下這麼多，小超說著遞過來。

秀兒想起送餃子那天，看到她家桌上有螞蟻，就教給她一個辦法，還是在微信上看到的：把蒜扒開放桌子上，螞蟻就不來了。過後的幾天，秀兒索性叫福仁去她家幫著打掃一下。過年了，她一個老太太哪裡弄得過來。秀兒交代道。

福仁拿出國內帶來的蟑螂藥，說：看她家蟑螂也不少，這個藥很有效，包準殺死蟑螂。

現在麗智提到春節話題，秀兒就順藤摸瓜說：「不如我們去看看她吧，過年了。」

麗智攤開雙手：「她新搬到哪裡，我也不知道，等我問問她兒子。」

某個周日晚上，清婷從福仁那裡回來。今年雨水多，道路旁彎彎角角都擁擠著野花。春天的奧斯汀三六○簡直就是瑞士。不由讓人想起約翰‧林登總統夫人──美化高速公路，讓德州公路邊開滿鮮花成為現實的人，自己也變成了傳奇。女人把男人撐起來的例子好像很有西方特色，就不說文學界的喬伊斯、D.H.勞倫斯，都是窮得叮噹響，卻住著華宅、啖著美食，因為有背後女富人的支持。就說約翰‧林登，靠著夫人繼承的豐厚家產，從德州土老帽一路打進華盛頓，無怪奧斯汀這湖，叫林登夫人湖。

清婷胡思亂想開著車，轉出公寓樓，路上卻漆黑一片。（五）

德州 餃子 微信

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