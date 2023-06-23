阿尼默／圖

「下山的路知道？」

「我自己走。」

林晴把他送到了大門，隨後回到自己的房間。打開廁所的門，那個門設計很有問題，非常影響走道的動線。她關上門，站到馬桶水箱上頭，把頭頂的天花板掀開，伸手進去，拿出一個木盒子。盒子打開，全家福的照片下有她的祕密，一把手槍。

雖然覺得阿坤不會無聊到去站在馬桶水箱上，不過也真的，她完全忘記有這東西。剛剛在學餐，她才想起自己從不邀人來房間的原因，因為房間裡頭有把手槍。

簡單擦拭後，她把槍放到桌子上，在旁邊立起化妝鏡，打起底妝。本就進不太來的陽光隨著時間經過，又降低了一點亮度。

在快需要打開電燈前，她蓋上口紅，總算完成了臉部的妝。帶上昨晚就準備好的行李，她起身。房間裡四面牆壁都沒有貼海報，但是在最大的那面，床的對面，塗著有點髒髒藍色的正中央，釘著一根釘子，上頭掛著一顆LV的包包。她穿好鞋子後，從牆上拎起LV，把手槍放到裡面，走出房間。

小的時候，林晴記得自己的家算是有錢的。有錢是什麼感覺呢？她其實記不太得。但她記得2008年的一天，父親非常疲憊地回到家，他的領帶已經鬆開，掛在脖子上。父親和全家說，什麼都沒了，家裡沒錢了。

自那時起，她反而記住沒錢是什麼感覺。

房子被拍賣，一個禮拜後，收拾好或者被遺忘的，她都沒有帶離那間房子。太多東西被留在那裡，包含家裡的洗衣機。住在那裡的最後一個清晨，林晴是家裡最早醒來的人，或者說，她是唯一沒有假裝自己沒有醒，而是真的從床上醒來的人。她在那台帶不走的洗衣機裡發現了這把手槍，裡頭有四發子彈。因為各種原因，她相信那把槍是父親準備留給自己的。

下山的路會直接通到校門口，何先生和她約好在那邊碰面。還有一點時間，於是她決定趁還有日光繞一下路，到後山看一下。

四發子彈，到目前為止，她只擊發了一次，在一個河濱。也忘了為什麼要開槍，可能只是想測試這東西還能不能用吧。像站在山頂小小涼亭中的她，也不知道為什麼，她看著慢慢隱沒在遠處的太陽，從LV裡頭拿出了槍，雙手手臂平舉，準心放進了視線，裡頭是燒得好像接近絕望，奶油般的夕光。一群不知名的鳥正在左方的天空震著翅膀飛向右邊，在經過光影分際之時，本來純白的身軀變成了黑色。她打出了第二發子彈。

撕破空氣的速度在山腳校園的頭頂響著，一圈又一圈，朦朧又清脆地剝落著。像螺旋一樣，以為是在同個地方不斷轉著，但其實離自己愈來愈遠。

她拿出手機 ，發現似乎是要遲到了，連忙往底下街道奔跑而去。

●

何先生是爸爸以前工作上來往的人，在幾年後再見到他時，林晴仍然能記起過去這個男人來自己從前的家拜訪的樣子。過去還是個大哥哥，林晴會雙手撐在地板上，讓何先生提起她的雙腳，用手臂走過家裡那個頗大的客廳。

這也是身為自己主管的何先生在詢問自己，要不要成為他的被贊助者時，林晴第一個疑慮的點。

「你不是因為我是，以前需要跟他敬酒對象的女兒，才想贊助我？」

何先生的直率有吸引到她，並沒有藉著什麼理由約她出去，而是兩人在茶水間巧遇時，直截了當地問了她。

「不是。」

回答也很簡潔。

「那是為什麼？」

「沒有為什麼，妳長得好看，又需要經濟支援。」

「你又知道我需要經濟支援了？」

「如果不需要，我也不會勉強。」

另一名員工走了進來，兩人讓出咖啡 機前的空間，上身並肩靠在牆壁上，沒有說話。

大一時就進公司，她一直覺得，一邊上學、一邊當保險 業務，是她這輩子做過最正確的決定。特別公司還是間叫得出名字的公司。當然，十分忙碌，基本可以說，不會有時間花在課業上。第一個學期她被當了所有可以當的科目，第二個學期，比較熟悉了，期中、期末開始學會去和教授拗過關。雖然如此，忙碌也沒減少，和自己的同學交流少了，去學校只剩麵包店的阿姨還認得她。（二）