誰的名字都叫不出，甚至連自己是誰都不知道，嬰孩還可以慢慢認識這個世界，而他們只能與這個世界漸行漸遠。生命中最後幾年，廖青的外婆也變成小嬰兒，一會兒管自己的女兒叫「妹妹」，一會兒叫「小姐」。有一次，還跑到後山喊外公吃飯，她忘了自己的丈夫早已死去十幾年了。

廖青挽著母親的手臂，疾走在縣城的大街上，兩人神情惶然，像是被通緝 的逃犯，好不容易找到停在香樟下的汽車 。在她們離開的那幾個小時裡，車頂上已經積了一層落葉，還有淡淡的鳥糞，似乎和早晨從家裡開出的那輛完全不同了。香樟樹一年四季都在掉葉子，春天掉得尤其厲害，但樹身仍枝繁葉茂，什麼也看不出。

兩人在停著的車子裡坐了一會兒，誰也沒有說話。今年的春天來得早，空氣裡已醞釀起絲絲縷縷、逐漸散開的暖意，可她們的身體好像還停留在過去的季節裡。

當車子開到橢圓形花壇前等紅綠燈時，哥哥的電話來了，說小宇吐了好幾次，問母親早晨給他吃了什麼。母親木然地望著前方，一時沒反應過來，「你去哪裡了？怎麼還不回來？」他在電話裡吼道。

忽然，母親低聲罵了一句「神經病」，瞬間將電話掛了。「他讓我現在回去。」母親無助地望著她，好像馬上就要哭出來。

「別聽他的，你把手機 關了。」母親什麼也沒說，立刻照做了。

「現在，你把手機放到包裡去，什麼也別想。我們找個地方吃點東西。」母親頭也沒抬，馬上這麼做了，完全是下意識的舉動。

事後，當廖青想起這一切，不由一陣心驚：那一刻，如果她對母親說，現在我們什麼也別管了，離開這裡吧！去一個遙遠的地方，再也不要回來了。母親大概也會照做的。（二二）