阿尼默／圖

手裡的奶油螺旋麵包吃到最後一口，幾分鐘前下課鐘響，坐在滿是油漬的學餐桌子前等阿坤的林晴才想到，大意了，不該邀他去她的房間的。

有些事情總是要想到，才會發生，一想到就不可收拾。才想到房間裡的那個東西，她就看到阿坤顯眼的身影出現在學餐的入口。這間學校的學餐在一個半地下室的空間裡，長年的廚氣、悶與熱、各種味道在裡頭不斷發酵，像個口袋。所以那唯一的入口灑進的自然光，明亮的矩形總給人一種清醒的感覺。不太繁瑣，外頭的世界，只有太陽或下雨，沒有下禮拜要交的莫名其妙《說文解字》報告。

阿坤今天和她見面，便是為了這份莫名其妙《說文解字》報告。認真來說，這個文字學的報告，貌似這個學系大二最為重要的一個作業。如果沒完成，大三的聲韻學、大四的訓詁學都無法進行。阿坤人雖然和她一樣是大三，只是整個大二都跑去日本 交換，還沒上過課，今天和林晴約在學餐要拿她的書。她雖然也忘了那份莫名其妙報告要怎麼做，不過好歹自己已經上過整年的課了，整本書裡有些筆記或許是幫助，比重新買一本好上許多。但《說文解字》整本太重，她不想帶來學校，於是叫他下課後一起去她房間拿。

「嗨。」手上提著兩杯飲料的阿坤和她打招呼：「給妳一杯。」

「什麼東西？」冰冰的，手的溫度讓水珠從拇指滑到手腕。

「星巴克 。」

「哇，那麼好。」

「感謝妳拯救我的報告啊。」

林晴和阿坤，兩人在大一也不是特別的熟。阿坤是比較外向、喜歡擁有注目的人，而她還好。不過兩人也不是毫無交流的，從很多的場合可以感覺到，兩人都把對方放在自己的注意裡。不過這不是什麼好事，至少對林晴，她的留心是指記得許多他讓她感受到不快的瞬間。阿坤是個頭腦很好的人，她喜歡他的談吐、他經歷過的事情給他的感想、他對她所疑惑的事情的看法。但在他對她的身體流露出慾望時，身體和言語上撩撥她的坦蕩，林晴仍感到巨大的惡心。將對人的崇拜轉化為身體的渴望，她遠遠無法。

他的身體不是不好看，她相信他的BMI正常，也有洗臉，可是對外貌的要求只有這樣的話，真的太寬待男生了，林晴也不覺得有需要如此掉價自己。與他相比，她在床上的關係，更願意和沒什麼腦袋但有車的細狗弟弟發生，不過這樣好像十足地踩到他的痛點。不和他上床，而是和他覺得沒料的人打砲。

她大一時曾有幾次想和他解釋，這些東西不是可以彼此等價放在一起評量的，因為覺得他是可以溝通的人。不過大三的她已經知道，腦袋不是萬能的。阿坤不在的一年，和各種男生交流後的心得是，如果男生不知道自己長得平庸，還是別去扯這些，免得麻煩。雖然阿坤從日本回來感覺有變，整個人在男女的進退上不再那麼橫衝直撞，但她沒打算去驗證這件事情。

然後不知道為什麼，日本回來後，這個男人變得暴愛喝星巴克的。

但上面這些，不是她後悔讓他去她房間的原因。

林晴的房間在進到學校的山道上，從行政大樓的水塔和建築物之間的孔洞穿過去。會有些累人的坡道上滿是軟濕的落葉，她帶著他往林子的密處走去。一棟長長L形的工寮，灰色的隱身被各式各樣的雜物覆蓋，洗衣機、破爛翻覆的小船、許多的輪胎。打開鐵門，狹窄的走道塞滿亂竄的男鞋和女鞋，兩人從中間經過。類似的工寮在這座山上還有許多間，可能是以前蓋這間大學時留下來的，去到校舍上課只要十分鐘，但設備十分簡陋。勝在方便還有便宜，一個月只要八千塊。

她打開門，阿坤跟著進去。林晴從床底下抽出儲物箱，找到了《說文解字》，遞給頭頂上的他。

「好了，那我走了。我記得妳等下還有事？」阿坤把書收進包包。

「咦，你剛剛不是說想上廁所？」

「不了，在女孩子的房間上廁所，好像不太好。」

「哇，你在意這種事。」

阿坤笑了笑。（一）