我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

當時的月光（五四）

郁嘉茵

後來，她在一個大學舊友的博客裡，看到了班花王慧和余浩結婚的消息。明知道這是一定會發生的事，但當自己真的看到時，又有各種滋味湧上心頭。她關了電腦，在心中默默祈禱，希望余浩永遠幸福。

11

余浩和王慧大吵了一架，王慧情緒失控，哭喊叫囂著把家裡的盤子、碟子、杯子都砸碎了。起因是王慧去上廁所，手機放在客廳裡，來了短信。余浩看了一眼，發現像是某個平台發來的確認參與遊戲的短信。

余浩好奇地搜了一下那個網站，立刻炸了毛。那是一個網路博彩平台，他這個時候才意識到，王慧從方曉燕那借來的錢，有很大一部分很可能已經被王慧拿去在網上賭博了。他原本還打算在某個風和日麗的時刻，和王慧開誠布公地談談。他願意檢討自己在婚姻裡的錯誤，自己對王慧的冷落，對王慧為家庭所做出的貢獻和犧牲，表現得太理所應當，不夠感激。

他還想真誠地告訴王慧，自己的內心依舊沒變。只是這麼些年來，他們兩個都是疲於奔命，被生活驅趕著，早把以往的那個自己落在了當年。或許他們兩個人應該把孩子交給爺爺、奶奶幾天，來一場只有兩個人的旅行。在這場旅程中，他會做個真心又懇切的聆聽者，而且，如果王慧願意的話，他也會告訴王慧自己的故事。他們可以一起回到當年，把丟掉的自己再找回來。

可現在，一切都似乎太遲了。一場懇談、一些傾訴與聆聽，已經無法將王慧拉回來。他在發怒之餘，也有了真切的震驚，原來自己已經將王慧傷害到如此之深。（五四）

手機

上一則

華人藏書票收藏第一人 吳興文辭世

下一則

我與寫字（三）

延伸閱讀

當時的月光（四八）

當時的月光（四八）
當時的月光（四三）

當時的月光（四三）
當時的月光（四○）

當時的月光（四○）
當時的月光（三九）

當時的月光（三九）

熱門新聞

陳佳蕙∕圖

婚禮也瘋狂

2023-06-18 02:02
倩華∕圖

且戰且走的一路顛簸

2023-06-15 02:02
倩華∕圖

移民路上遇貴人

2023-06-19 02:02

歐洲的飲食人生

2023-06-14 02:00

與婆婆相處之道

2023-06-15 02:16
保留區內的罌粟花。（大邱．圖片提供）

千里跋涉只為花

2023-06-14 02:02

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火