後來，她在一個大學舊友的博客裡，看到了班花王慧和余浩結婚的消息。明知道這是一定會發生的事，但當自己真的看到時，又有各種滋味湧上心頭。她關了電腦，在心中默默祈禱，希望余浩永遠幸福。

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余浩和王慧大吵了一架，王慧情緒失控，哭喊叫囂著把家裡的盤子、碟子、杯子都砸碎了。起因是王慧去上廁所，手機 放在客廳裡，來了短信。余浩看了一眼，發現像是某個平台發來的確認參與遊戲的短信。

余浩好奇地搜了一下那個網站，立刻炸了毛。那是一個網路博彩平台，他這個時候才意識到，王慧從方曉燕那借來的錢，有很大一部分很可能已經被王慧拿去在網上賭博了。他原本還打算在某個風和日麗的時刻，和王慧開誠布公地談談。他願意檢討自己在婚姻裡的錯誤，自己對王慧的冷落，對王慧為家庭所做出的貢獻和犧牲，表現得太理所應當，不夠感激。

他還想真誠地告訴王慧，自己的內心依舊沒變。只是這麼些年來，他們兩個都是疲於奔命，被生活驅趕著，早把以往的那個自己落在了當年。或許他們兩個人應該把孩子交給爺爺、奶奶幾天，來一場只有兩個人的旅行。在這場旅程中，他會做個真心又懇切的聆聽者，而且，如果王慧願意的話，他也會告訴王慧自己的故事。他們可以一起回到當年，把丟掉的自己再找回來。

可現在，一切都似乎太遲了。一場懇談、一些傾訴與聆聽，已經無法將王慧拉回來。他在發怒之餘，也有了真切的震驚，原來自己已經將王慧傷害到如此之深。（五四）