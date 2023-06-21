兩方一問一答，逐漸補足了這些時間遺漏的細節。母親見時機差不多，便將帶來的項鍊交給阿姨。阿姨接過後向母親說：「其實你可以留著的。」而母親只是握住阿姨的手，搖搖頭。

天光逐漸暗了下來，我們也準備離去。當我們起身時，我聽見身後傳來一個不在原本空間內的呼吸聲，於是轉過身去。那隻多年前我曾見過的模仿貓，從聿亞曾經的房間門口，朝我們走了過來。

阿姨看著貓，苦笑著說：「年紀大了就知道睡，到現在才來送客。」

直到貓用踉蹌的步伐走進光線內，我才看見牠全身的毛髮都變得極為稀疏，露出下頭粉色的皮膚。牠先是嗅聞了母親的腳踝，然後是我的。我總感覺基於禮貌，我必須蹲下來撫摸牠。當我望向牠的臉，那張與雙胞胎極為相似的五官，也朝著我的方向望了過來，並發出「唉」類似嘆息般微弱的叫聲。牠瞇著眼睛感受我的撫摸，我卻因為逐漸看清牠的樣貌，而不得不停下了動作。

接著牠朝著我的背包走去，湊近聞了幾下，這個微小的動作令我非常震撼。因為我的背包裡，放著當年聿亞送給我的那些用來賠罪的禮物，但我始終不知道該在何時將它們拿出來。儘管我認為過了這麼多年，貓不可能在上頭聞到原先屬於牠主人的味道，但牠抬起頭，用一種觸景傷情的哀傷神情，直直地盯著我看。然後牠張開口，更用力地對著我發出了同樣的聲音，並且音調由高往下墜。「哎。」

聽見那個聲音，我的背立刻發涼。明明知道不可能，但我仍是產生了這樣的幻聽。會不會牠想說的，其實是發音相似的另一個字？（全文完）