湖畔公寓群英會（三）

阿尼默／圖

當初小超老頭還在，開始也住在這個公寓樓上。麗智繼續說，那時候就知道他們老吵架，吵啊吵，把老頭吵死了，以為這下可以解放了。誰知道，那老頭在國內早有情人，而且還鳩佔鵲巢，怪不得小超要跟他吵呢。北京 是回不去了，小超說。

麗智嘆了口氣：「我那時還不明白她什麼意思，原來如此。」

3

這一天清婷打開手機，微信 裡跳出來一條信息，一個姓楊的要加微信。清婷於是想起，先前福仁提到的小超兒子要加微信的事。

清婷一邊通過，一邊心裡像堵了一塊石頭，她哪裡知道他們那些事，但是不加，面子上過不去。哎，中國人，清婷在心裡嘆一口氣。

這個叫楊常的人很快發過來信息，說他從紐約來，只能在奧斯汀待幾天。這次來就是為了給媽媽辦這件事，就是湖畔公寓這樣如果簽了合同，沒到期之前就搬出去，會有什麼懲罰嗎？對，已經問過辦公室了，經理說照理是不能中間違約的。但是如果像他媽媽這樣屬於不能自理的人，能夠去老年公寓全天候有人護理，那他們也會配合。

嗯，清婷應著。

現在的問題就是那個合同，他微信上又是一長串：其實也不算是簽過，就是我去辦公室，經理助理拿出一份我媽以前簽過的合同，說是如果要搬走，也就是終止合同，那因為我媽這個年齡的人出了問題，他們要負責，所以他們也是願意取消合同的。助理又說我可以代簽，我是簽了。但是助理說經理不在，當天也是星期五了，所以也沒有辦理的可能。

你不是要取消合同嗎？清婷不解，簽過了就可以了，至於等到下周一上班後才可以辦理，也不用著急。

話到這裡，揚常似乎還要繼續，清婷要去辦事，也就打住話題。

周日早上，清婷照常去湖邊跑步，順道去看看福仁和秀兒。清晨的陽光把車窗照得明晃晃，初升的太陽像一個秀色可餐的鴨蛋黃，紅油流沙，冉冉升起。

車在公寓大門口還沒停穩，就見一個人突然從旁邊閃過，箭一般衝向車頭。福仁像狩獵一般緊跟著，也閃到車窗前。清婷給這情形迷惑住，搖下車窗。福仁指著車旁的人說：這是老阮的兒子，他想問你幾個問題。我就跟他說了你今天會過來，你幫他看看吧。

楊常靠近車窗，一股酒氣飄進車來。清晨的鴨蛋黃頓時跑得無影無蹤。

「我想請教你個問題，就是如果合同簽過了，是不能撤銷的了？」楊常迫不及待地說，上半身給車窗框成電視機一樣，他成了屏幕上的發言人，「我已經替我媽簽了合同，是，我媽還沒有到不能自理的地步，這也算是防患於未然吧，反正是遲早的事，不如早做準備。快九十的人了，我不能老是來回跑，我要工作，而且紐約那麼遠。老年公寓那邊簽了，她現在不想去老年公寓，但是這邊的公寓我已經給退了。我再回去跟經理說，並不是我媽簽的，經理的意思我是全權代理，所以有法律效果。我就在想，法律生效要有一段時間範圍吧，就是上周五他們不上班，今天周日，離周一上班也還差一天，我在想合同是不是還沒有真正生效。」他一口氣說完，生怕清婷會像空氣一樣蒸發掉。

你問的這些，可都是專業問題啊！清婷說，在心裡把福仁瞪了好幾眼。

楊常又在問如果找律師的話，是不是能解決，有沒有認識的奧斯汀當地律師。清婷想起微信群裡有人發過類似的信息，就說等下回去查詢一下。到家後，清婷翻找記錄，還真給她找到了，於是發給楊常，又跟他說，如果是經濟原因，網上有專門給低收入 人的免費律師服務。

清婷把鏈接發過去。想了一下，又發了一個鏈接，說，這個就在那個律師事務所旁邊，可以順道看一下。

楊常再沒有回音。第二個鏈接是戒酒協會的網站。

4

周六到了，又到了公寓樓下打撲克的時候。應該是Bingo洋撲克。雖然聽不懂英文，但是連矇帶猜，竟然給秀兒贏了幾次。麗智於是誇獎秀兒手氣好，贏的禮物也比自己的好。

秀兒就說：你的手快，看你拿的東西都比別人的好。

「比起手氣，那還是要屬小超。」麗智感嘆道，「哎，昨天晚上的救護車你聽到了沒有？」

「嗷嗷的，就在窗下，能聽不見嗎？」秀兒答。

「救護車是小超叫的，」麗智繼續道：「具體怎麼回事，誰也搞不清。反正是救護車來了，她倒在地上不起來，說她兒子要送她去老人院，還拿了她的錢。兩個人推攘，小超就說，你不走，我要打九一一！救護的人接到電話來了，見她好好的，哪也沒傷沒痛，讓她去醫院也不去，救護車就走了。」（三）