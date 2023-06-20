我突然明白，我會這麼期待那個時刻來臨，是因為我很喜歡聿亞因為在乎我的感受所做的努力。我心底很難受，卻流不出眼淚，總覺得一切好像作夢一樣。

我們再次見到阿姨，已經是將近二十年後的事了。

外婆過世後，母親從遺物中找到了幾條珠寶項鍊，並從外盒判斷出，那是阿姨過去從外國帶回來的禮物。她不知該如何處理這樣昂貴的東西，左思右想，還是決定聯絡已經回國生活的阿姨，將項鍊還給她。原以為會被拒絕的，但沒想到阿姨竟然和她約時間碰面。母親向我提起這件事時，我主動提出要陪她去，她於是露出鬆一口氣的表情。多年未見阿姨，母親也有些忐忑。

我們一起搭著公車，來到那棟豪華的社區大樓。當見到阿姨的臉時，我和母親都說不出話來。她年輕時那樣充滿自信的氣場全都沒了，取而代之的是一張疲憊而柔軟的五官，但我想她看著我和母親，應該也是相似的情緒。阿姨和母親對視了幾秒，阿姨才連忙說：「快進來坐。」

走進屋內，姨丈正在為我們泡茶。他親切地問我會不會想喝冷飲，我搖搖手說茶就可以了。看見阿姨和姨丈兩人坐在一起，我突然覺得，小時候聽的那些八卦 傳聞都不是真的，或許他們不過就是一對普通的伴侶，只是分別喜歡熱鬧和安靜罷了。

他們兩人問起我的近況，我如實告訴他們，後來就讀的大學科系，以及現在的工作。接著阿姨問我結婚了沒，我回答還沒。她便笑著說：「幸好，還來得及喝你的喜酒。」聽見這句話，我下意識轉頭望向母親的臉，看見她眼眶似乎閃著淚光。

母親順著話題，問起聿欣在美國的發展。阿姨說聿欣後來念了行銷，現在在當地的電商 公司工作，應該不太會回來台灣了。（五）