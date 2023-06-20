湖畔公寓群英會（二）

阿尼默／圖

經理並不在意「千金」跟「女兒」的中土古意，把登記簿遞給清婷，意思是登記。

小超看著清婷，卻對福仁伸出了大拇指，「我要是有個女兒就好了。」她嚥了一下口水，像對著美味佳餚嘆息。

福仁笑嘻嘻地跟著幾個人上了電梯。清婷跟著福仁和秀兒上到三樓，走出電梯，發現小超也跟著來了。小步輕挪，倒真像是風中的月見草搖曳。清婷正想著，要不要請她進來坐一下，回頭卻見她在樓道拐角處停了下來。小超低著頭，臉上的尷尬和歉疚石膏一樣凝住，對秀兒的招呼像沒聽見似的，轉身走了。

她聽不見！麗智說，有時也戴助聽器，但是嫌吵，不戴。

麗智的廣東腔經常讓秀兒猜謎語一般，「助聽器」給她聽成了「橘聽器」。秀兒自己也是一邊耳朵聽力大倒退，聽話聽聲加打岔。他們這一夥人都是老傢伙了，用秀兒的話說，就是老得七零八落了來美國。美國像是廢品收購站，他們各個成了廢品回收利用，第二次春天。

那她比我大吧？秀兒更在意別人的年齡。

小超嘛，八十多了吧！麗智說，但是她自己說七十五歲。我剛來那陣，她就說自己七十五了。就跟劉曉慶一樣，永遠六十五。

麗智不錯，還知道劉曉慶。麗智其實比秀兒小十歲，六十有五，卻比較顯老，一口牙裡凹外翹，說話像鴨子在叫。她自己把這一切歸於大半輩子在廣東農村種地累的。麗智算是湖畔公寓元老，但也沒有小超早。

「人家都是公民了。」麗智說，「小超可不是一般人，她先生當年在國內可是有頭有臉的人物，北京 城裡的房子都值四百萬呢。兒子在華爾街工作。」

「不像我，」麗智說，「給我考公民也考不上，英語不行。」

秀兒不懂「花兒街」在哪，只道：「你不都看得懂《聖經》嗎？還說英文不好。」

「《聖經》那是，上帝的話語能懂。」

●

一個月後某一天，福仁找清婷讓她幫著打個電話，說是小超的手機 丟了。「新買的手機啊，才沒使幾天。」福仁口氣像丟手機的人是他自己。

「對，是我幫她買的。」福仁說，「我帶她去的手機店，就是H-E-B旁邊那家，最新版的蘋果10，五百多刀。她挺高興，整天帶著。然後，那天在樓下看報吧，好像就忘那裡了。再回頭去找，就沒了。」

福仁繼續說：「跟辦公室講了，經理也知道，說是幫她找。還要寫個什麼知情書。」

麗智說，那天她下來的時候，也看到小超拿著手機在看，還指給她看當天氣溫。小超跟她說，老黑寫了一個條子給她，說手機在他那裡。但是見者一半，他要兩百美金。小超不幹，什麼鄰居這是，撿到別人的東西，也知道是人家的，還要人家給錢，，才能拿回來。這不是訛詐嘛，不給！

麗智繼續道：「不給嘛，老黑子已經加碼了，加到了五百刀，這不是明擺著欺負人嘛。」

「對，是找了經理。經理說的『知情書』的意思，就是讓小超寫個書面材料，把手機丟的來龍去脈寫清楚，他好調查。」麗智繼續通告。

「這有什麼好調查的？」福仁說，「明擺著就是那個老黑子幹的。上次我撿到一個項鍊，就在公寓門口，剛撿起來，老黑子就嚷著說是他的。我要交給辦公室，他一口咬定是他的。黃澄澄的又粗又長的一根項鍊，從來就沒見他戴過什麼項鍊。」福仁憤憤，彷彿又看到那明晃晃的項鍊在眼前晃。

「你幫忙給辦公室打個電話吧，看看他們到底要怎麼辦。我們也說不清楚。」福仁口氣帶了祈求。

電話打過去，清婷一提到老阮太太，經理的聲音就提高了八度，震得手機像是發動機。

手機嗎？經理道：「那天正好拉警報演習，大家都到樓下會客廳來了，阮女士是否帶了手機，沒人知道。對，她說朋友看到她帶著手機，但是她後來又說，她把手機留在房間床上。還說是來幫她打掃衛生的人拿了。所以我們讓她寫個材料，如果她確定是在樓下大廳丟的，而且有人證明當時她確實是拿著手機，那麼我們可以找警察 立案。」

2

秀兒膽小，聽到要做證人，只說：做證人是要說英語吧，我們連聽都聽不懂，還是別摻合了。

麗智安慰道：小超兒子要來了，也不用我們摻合了。

麗智翻著手機上的照片，繼續道：上次她兒子來我就見過，長得像她，也戴副眼鏡。做什麼不太清楚，好像是做貸款。最近不景氣，給解雇了還是怎樣，娶的老美太太。我就跟他說，你要對你媽好，你媽就你這個兒子，什麼房子、銀子，最後不都是你的。他就說，北京那房子嗎，不可能拿到了。他媽回北京幾次了，就想搞定這個房子，四百多萬人民幣的房子，誰不想要？但是，他爸的那個女人長期住在那裡，趕也趕不走，她是沒有房產證，但是她媽也拿不出來啊！而且回去一趟不容易，美國公民回去賣房子要多複雜，你是知道的。（二）