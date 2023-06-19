方曉燕沉默了，她口氣幽幽地說：「我沒有男朋友，我也許這一輩子都不可能有一個正常的男朋友了。」余浩不明就裡地問她為什麼，方曉燕沉默良久，然後把自己正在經歷的事告訴了他。當然，她沒有提王慧的名字，她只是說，那個富商是輾轉找到自己的。

余浩一時語塞。方曉燕又說：「是不是覺得被惡心到了，就連我自己也覺得惡心。」

余浩問：「真的，就一點別的辦法也沒有了？」

方曉燕說：「我媽的病沒辦法等，我現在都不敢接我爸的電話了。但不接也不行，他現在能吐苦水的人也只有我。若失去我這個傾訴的通道，我怕他弄不好直接找到學校來，讓領導組織全校師生，為我們家捐款。如果真的是那樣，我寧可去跳樓。」

余浩同情地望著她，一時間也不知道說什麼好。他一向不恥那些好逸惡勞，甘願出賣肉體換取更好物質生活的女人，但很明顯的，方曉燕不是那樣的女人。但即將發生在她身上的事，又與那些女人做出的事在本質上無異。

「所以，我覺得我這樣的人不配有男朋友，我也不想去害別人。」

「什麼都還沒發生，你別用這樣的話說自己。」余浩說，他從自己的口袋裡摸出兩片薄荷味的口香糖，自己吃了一片，又遞給了方曉燕一片。他看著方曉燕用手背抹去臉頰上的淚水，然後把包口香糖的錫紙剝開，把口香糖慢慢放進嘴裡。

他問：「那你還能在燒烤店做多久？」

這個問題讓方曉燕破涕為笑了，她沒回答，邊哭邊笑地繼續抹眼淚。（五二）