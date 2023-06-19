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黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史

遭控強吻性騷 黃子佼道歉：這次風波也是坐立難安

祈福（一九）

草白

當天夜裡，廖青做了一個夢，夢見去琴姨家吃飯，還是熱騰騰的手擀麵。這一回她發現麵條下面藏著無數只荷包蛋，油汪汪的，一只比一只大，怎麼也吃不完。

琴姨一家還住在以前的房子裡，他們把她的房間從三樓搬到一樓，由一個五十多歲的住家保母照看她──乍一看，那人有點像當年的琴姨，也是矮身材、胖乎乎的臉龐、厚嘴唇、一臉和氣。而記憶中明亮整潔的房子變得昏暗而逼仄，原本是客堂間的地方被布置成臨時臥室，一個戴棉線帽的老人躺在一張過分寬大的床上，那上面堆滿東西，光枕頭就有好幾只，還有紙巾、圍嘴、毛衣、棉籤、霧化器的管子等。。當聽到叫喚聲後，那張臉便從一大堆東西中慢慢游離出來，暗淡、鬆弛、皺縮，色呈微黃，像是過冬失了水分的柑橘。

看到來人，她馬上從床上坐起來，「小妹啊──」她張開缺牙的嘴巴，顫顫巍巍喊了一聲。

「知道──我們是誰嗎？」母親問她。

「不知道啊。我不知道──你們是誰啊？都忘記了。」她低下頭，嘿嘿笑著，顯得很不好意思。

「我是──姚玉英，這是我女兒──青青。我們來──看你來了。」母親逐字逐句地說。

「你們是來看我的啊？你們──這麼好啊。太謝謝，你們了。」她看著站在床前的人，眼裡似乎閃過一道光。

「謝什麼啊。你以前──幫我照顧過青青，我們是特意來──謝謝你的。」母親的語氣中，透出從未有過的溫柔與耐心。

「哎呀！你們是來──謝謝我的啊。我以前還照顧過她啊？我怎麼不知道啊。哎，我都──忘記了。真是太不應該了。」（一九）

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