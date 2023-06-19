湖畔公寓群英會（一）

阿尼默／圖

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福仁是在公寓樓下的娛樂廳，第一次見到老阮太太。

那時老阮太太正舉著報紙在讀。福仁於是想起老陳說過的，這幢樓裡的中國人，老阮太太的英文最好。「從前在國內是大學老師，讀英文報紙還不是灑灑水的小事一樁。」老陳的廣東腔普通話經常會像英語一樣繞一下，讓福仁似懂非懂。

老阮太太認真地讀著報，椒鹽色頭髮和報紙相互輝映。臉上的老花鏡讓她看起來像某個知名人士的形象，尤其閉緊的嘴唇和髮型很像鄧穎超，所以有「小超」之稱。

讀報呢！福仁大聲道。

福仁看到讀報，就像聞到了豆漿油條味，手腳也一下穿越萬水千山，回到從前國內的水泥樓裡，機器嘎嘎、讀報嗡嗡，政治學習、小組討論。因此即便現在，秀兒也願意把微信 裡看到的什麼消息讀給他聽，像傳達文件一樣，立馬有了權威和正式的節奏，即使那些信息多半是道聽塗說的自媒體。

「哪有這樣騙人的！」福仁發現讀過的某條信息又是假的時，就會一臉忿忿。

老陳會加進來說：「微信、微信，就是微微地信嘛。」

老陳一年四季頭上頂著棒球帽，無性別差距的帽子遮住了大半張臉。如果不是她走路的姿勢和甩手的姿態，還真是雌雄難辨。名字卻雅美，叫麗智，跟從前香港 某性感明星一個音。麗智喜歡說話，和小超正相反。

小超、麗智相會於大洋彼岸的美利堅德克薩斯州奧斯汀湖畔老年公寓。就像哪首歌裡唱的，皮膚雖然老了，中國心沒變。尤其是中國話，每天到樓下娛樂廳來逛一圈，實際上就是為了能說這不繞口，又迴腸盪氣的中國話。

打過招呼，福仁晃著手裡的東西說：秀兒剛買了手機 ，樓上的信號不好，到廳裡來試一下。

提到手機，小超眼睛一亮，磁鐵一樣給秀兒的手機吸了過去。

麗智語氣一揚，高了八度，說自己的手機也是兒子幫她買的。秀兒的手機是女兒幫著買的，那不如你也讓兒子給買一個。

小超聽到說兒子，鼻子像感冒傷風憋出一聲：哼，他還能給我買，住那麼遠。紐約冰天雪地的，我可不去。

「像你這個蘋果手機多少錢？」小超饒有興致地問秀兒。

「我也不知道，都是女兒弄的。還說有的電話公司手機可以免費。」

「那是要簽合同。」麗智老神在在，一錘子定音。

「還是麗智清楚，不如你帶老阮去買個手機。」秀兒笑道。她堅持稱呼「老阮」，什麼「小超」之類的暱稱她不幹。

樓道裡一陣吵雜聲，電梯裡下來幾個人，有七樓的「擦脂抹粉」、十樓的「老黑子」。

「擦脂抹粉」六十多歲，喜歡穿花衣服，愛塗脂抹粉，每天早晨臉上塗得雪白粉紅，像春天裡的月見草一樣，悠悠顫顫，臉蛋紅著、嘴揪著，衣著鮮艷，站出來散步。因為不知道她叫什麼名字，英文說了一百遍也不懂，第一眼又總是看到她那濃妝艷抹的臉頰，福仁幾個就叫她「擦脂抹粉」。

老黑子年齡不大，五十出頭。「擦脂抹粉」如果是月見草，這老黑子就是虎皮菊，身上的衣服也是一年四季從紅黑變深棕。他因為腿腳不便，走路要靠一根拐杖。他一搖一晃地從電梯下來，屁股一沉，坐在過道長椅子上。天氣好的時候，他也會到外面曬太陽，坐在那裡看風景，從早到晚，伊看風景，看風景的人並沒看伊。

現在他坐在長椅上，望著娛樂廳，也就是公寓進口處對著電梯的一片空間，一溜三個窗戶望遠鏡一樣，把遠處漣漪的湖面拖到眼前。城市如果有頭，這湖就是眼睛。眼睛一眨，全美泛起一片波瀾，所以奧斯汀的房價直追大不列顛的太陽。這湖畔公寓旁邊立著四季酒店，彷彿劉姥姥挽了楊貴妃的手，或者披薩餅上的起司和番茄醬，人均理想無階層就此搭配完善民主建設基本精神。

說回這娛樂廳，靠窗一架老舊的木質鋼琴，如老去的美人，望落日餘暉，等待知音的到來，但沒見什麼人彈。右手邊的辦公室，倒時不時有人進出。

人高馬大的胖子經理正從裡面出來。他留著金棕色寸頭，雙下巴，腳步和嗓音一樣可以像帕華洛帝般讓樓房產生共振。胖子經理鏗鏘地走過中間梁柱旁的長條桌子，朝上面君臨城下放飛兩秒鐘視線。這些附近商店捐獻的麵包、罐頭，還有餐館送的盒飯，以及日期不定的報紙，都有了被臨幸的感覺。

小超把報紙摺起來，放回桌上，朝胖經理揚了一下手臂。胖經理對著他們這一夥人「嗨」了一聲。

麗智轉向福仁，煞有介事道：「不如你帶著小超去買個手機，那個大H-E-B旁邊就有個手機店。小超不認識路，你認識。你不會說英文，小超可以說，正好互補。」

福仁聽了，不置可否。

清婷進來的時候，正好在過道裡迎到一夥人。

「刀了。」福仁對經理大聲嚷道，勢在必行。那意思是「女兒」，daughter卻總給他說成dollar。（一）