她灑脫的語氣倒是讓余浩有了一點想和她好好聊聊的想法。他自己太需要這樣的一場聊天了，心無旁騖的、無關利益的、單純的、平等的、安全的、能夠傾吐心聲的聊天。他快步追上方曉燕，「我能和你一起去嗎？我想和你聊會天。」

方曉燕驚訝地望著他，一個帥氣的、正對著她微笑的大男孩毫無污穢感的邀約。她是孤獨的，更重要的是，她感覺已經有一雙無形的手，在把她拉向那個皮肉交易的暗黑世界裡去。她母親的病、父親的電話和短信、自己疲於奔命卻勉強果腹的境遇，還有正在這個時候恰好出現的，來自湯老闆的報價，她已經開始相信，這就是命，並且已經開始麻醉自己，讓自己別對即將到來的，這樣的命運太過厭棄。

她知道自己在下落，她現在在做的，正常上課、正常打工，無非就是想讓這種下落的速度慢一點，再慢一點。可她覺得自己已經身在黑漆漆的井裡，離那井底只有咫尺之遙。抬起頭望出去，外面世界的陽光已經越來越遠，而眼前這個男孩的笑，就是來自那個世界的溫暖。

那天晚上，余浩陪著她送了幾單外賣，然後他們兩個一起被困在了一棟高層小區十七樓的電梯裡。電梯維修經歷了將近三個小時，期間電梯下落了幾次，每次都是落下幾層又很快停住。方曉燕嚇得半死，最後一次，她終於哭出了聲。

余浩只好摟住她，安撫她。等她情緒平穩下來以後，他換上開玩笑的口氣說：「你可得好好跟你的男朋友解釋、解釋，我不是有意要吃你豆腐的。」（五一）