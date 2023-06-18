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遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

祈福（一八）

草白

呃，是有這麼一個婦人，圓臉、矮胖身材，和母親同個村子裡出來的。當年，廖青在縣城讀書，母親就是託琴姨照顧她。琴姨知道她喜歡吃手擀麵，也喜歡荷包蛋，每次都燒手擀麵給她吃，還要在她碗裡藏兩個荷包蛋──她自己女兒碗裡，卻只有一個，害得廖青後來每看見荷包蛋就反胃，但又不好意思明說。

她從來都知道琴姨喜歡她，別人是否喜歡自己，每個人心裡都是一清二楚的。但這種「喜歡」在溫暖她的同時，也讓她多有不適。這麼多年，廖青一次也沒想過琴姨──或許偶爾想到過，但一閃而逝──或許正與這種不適有關。

「琴姨她怎麼了？」廖青心裡有些不安，但這些年裡，她早已習慣某些人的生命，正一點點走向終結。

果然，母親看了她一眼，淡淡地說：「老年癡呆，大概誰也認不出了。」

她點點頭，就是說琴姨不認得她了，也就不會在意自己有沒有去看望過她，那整件事情便成了她和母親的心願。這樣的探望儘管無意義，卻充滿必要──只對她們自己來說是必要的。

廖青對這樣特殊的晤面似乎存了幾分期待，儘管她並不知道，自己到底在期待什麼。每次回到故鄉，總會遇到類似的境遇──事情是怎麼發生的，她沒有看見，結局卻總被不經意地提到眼前，給她提供某種看見的契機。二十一年了，她已經二十一年沒有見過琴姨了，想想真是可怕。這個時間足夠襁褓中的嬰孩蛻變成青年，也能讓一個當初不怎麼顯老的老人變得面目模糊，就像她的祖母，臨終時臉上、手上都長出密密麻麻的老年斑，好似一生所歷的苦難，都在上面呈現無遺。（一八）

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