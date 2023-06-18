「妳知道嗎，妳說的這種故事，每次看到我都會想，寫出這些故事的人一定都有幸福的家庭。他們一定是幸福的，所以才會覺得有家很幸福，安排這樣的結局。就算他們自認為家裡曾經碰到不幸，那其實也稱不上真正的不幸。」他補上一句：「真正的不幸，應該是不管怎麼樣，也沒辦法克服的事。」

「你的拿鐵。」他說。

「謝謝啦。」

琪琪離開了，但「和解」兩個字一直留在君翰的耳裡。他反覆玩味著。要和解嗎？他又一次思考起這個問題。依舊沒有拒絕的理由，可是，也依舊沒有辦法同意，不知何故。他望向掛在柱子上的時鐘，逼近下班的時候了。他暫時放下了所有腦海裡的想法，把該做的事情做完，走向員工休息室。

沒一會，母親也走了進來。他們兩個在同個空間裡，仍沉默地維持著那份陌生的距離，各自收拾著自己的東西。

母親忽然開了口。

「我來這邊，真的沒有想到你也在這裡。我只是得要找個工作。」她整理著自己的置物櫃。

「你昨天問我，有沒有事情要跟你說，」母親說，「我跟你爸離婚了。」

君翰反應不過來。

好不容易，他才吐出一個問句：「為什麼？」

「很複雜。跟你離家出走也有關，但不是因為你。還有很多其他的原因。我從來沒跟你說過。」她說。「你長大以後，我們就沒有好好說過話。」

他忽然一片空白。有太多想問，卻不知道該從哪裡問起。

「會講很久嗎？」他自己也沒想到最後說出的是這一句。

母親想了一下。

「你下班吧。」她說，「我想先把自己生活過好。以後有機會再說。」

他遲疑，然後點點頭。

「好吧，以後有機會再說。」他插入打卡紙。

「下班了。」他說。（全文完）