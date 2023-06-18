貓小姐／圖

她們曾經趁著大人們在客廳聊天，用她們偷買的染髮劑，將我的頭髮染成綠色。或是將我的飲料掉包成她們用醬油、醋、米酒，隨意調製成的混合液。最嚴重一次是在冬天時，騙我到頂樓尋找她們藏的禮物，然後將我反鎖在外，而她們則下樓吃點心，向大人謊稱我在房間內睡午覺。我一直大喊大叫，敲著頂樓鐵門，等到保全發現我時，已經過了兩個小時。回家後生了一場重病，發燒到四十度。

前幾次都能說是小孩子的惡作劇，但將我反鎖在頂樓，已經是相當惡劣了。所以阿姨那次勃然大怒，當著我的面，連續賞了姊妹倆數個巴掌。聿欣面對責罵，始終擺出一副若無其事的模樣，而聿亞則是捂著臉，不斷地哭。

等我的病好全以後，媽媽又要到阿姨家作客，我吵著要她帶我一起去。母親訝異地看著我：「你不怕又被欺負嗎？」我搖頭說不怕，但其實還有其他的原因。

每次兩人惡作劇結束，我準備要離開她們家時，聿亞總是會私底下向我道歉，並告訴我所有惡作劇都是聿欣想的。只是聿欣平常對她很凶，所以她不敢反抗。接著她會帶我到房間裡，打開一個她珍藏的盒子，要我挑選裡頭的玩具或小飾品，做為禮物向我賠罪。

那些物品是阿姨帶著她們出國旅遊時，聿亞慢慢蒐集而來的紀念品。我總是會裝作不知如何下決定，將那些小東西一個個拿起來把玩，一邊觀察著聿亞。她對於那些物品其實有著明顯的偏好，並且都會如實反映在她的表情中。最終我會刻意挑選她最捨不得的那項，而她只能強裝鎮定，接受我的選擇。

這是每次我去她們家拜訪時，最期待的一個時刻，也許是因為我很喜歡那種終於能夠反擊的感覺。我在心中默默計畫著，等到累積了一定數量的禮物以後，我要在某個時間點，將這些東西全部退還給聿亞，以顯示我的慷慨。我經常幻想聿亞會感動得抱著我哭，而我因為以德報怨，得到了姊妹兩人的尊敬。

雙胞胎得到模仿貓那年，我十一歲，而兩人則是國中的年紀。某次我又跟著母親到她們家作客，前來應門的阿姨神祕兮兮地要我們趕緊進屋。關上門後，聿亞便從房間內抱出那隻幼貓。我和母親都看過那些新聞，因此不需要她們說明，便立刻知道發生了什麼事。以阿姨的財力，要得到模仿貓，並非毫無可能的事。

「但這不是不合法嗎？」母親嚇得抓住了阿姨的手臂說。阿姨則嘗試著安撫母親，告訴她只要好好在家照顧，別讓貓跑出去就好。

「妳總不會去舉報我吧？貓被抓到，可就沒命了。」我記得阿姨這樣對母親說，而母親只是盯著貓搖頭。

阿姨開始向母親說明取得貓的前因後果。我盯著聿亞手中的貓，牠那似人非人的長相，莫名地令我有些害怕，但聿亞卻親暱地將臉頰貼在貓的頭頂。同時我也注意到，聿欣站在房間門口，雙手環在胸前，相當嫌惡地看著那隻貓。聿亞抬頭注意到聿欣的表情，便抱著貓領我進到她的房間，聿欣像是不甘寂寞似的，也跟在後頭來到房間門口，卻不願進來。

「我姊很討厭牠。」聿亞走進房間後，便將貓放在地上撫摸。

聿欣聽見聿亞的話，生氣地開始辯解，說她不明白為何阿姨要為了滿足聿亞無聊的願望，成為走私的共犯。聿亞轉過身去回嘴，說她們決定要買下這隻貓時，根本就不知道什麼合不合法。兩人無視我，開始激烈地爭辯起來，我似乎是第一次看見聿亞用那樣的態度對聿欣，因此有些看傻了眼。

就在兩人吵得不可開交時，貓在角落發出了奇怪的叫聲。姊妹倆聽見貓叫聲，便停止了爭吵，我們三人都望向了貓的方向。貓那張像人一樣的臉，露出哀求的神情望向我們三個，接著張開嘴說：「不要。」

我睜大雙眼瞪著那隻貓，不只是因為貓開口說話，更是因為牠的聲音幾乎就像是人類女孩的聲音，幾乎就像是雙胞胎的聲音。

「不要。」貓又再次說。

聿亞立刻像一個慈母般將貓抱進懷裡，反覆在口中哄著：好，姊姊不吵架、姊姊不吵架……而聿欣則露出厭惡的表情，說了一句「惡心」，便掉頭回到房間，將門給關上。

我後來才知道，忒爾喀涅斯猞猁會有「模仿貓」的俗名，不僅僅是因為臉部像人，而是因為牠們有模仿人類行為的傾向，靈活的聲帶使牠們甚至能夠學會人類的部分發音。然而有限的智慧卻不足以讓牠們像鸚鵡那樣，理解自己所表達的意思。所以大部分時候，牠們只是基於本能發出那些聲音。

那天下午貓能夠回應我們當下的情況，僅僅是巧合而已。不過我和母親也共同見證了那是一種多麼奇異 的生物，或許因為聿亞是貓的主要照顧者，貓總是跟在聿亞身邊，用牠四足動物的骨架和關節 ，隱隱約約地模仿聿亞的姿態。（三）