方曉燕口氣淡然地說：「你總是怨她當年對你隱瞞了一些事。但你和我不是也有瞞著她的事嗎？」

此言一出，兩個人都沉默了。他們想起了同一件事，多年前的那個晚上，那個突如其來的吻。

那天余浩和王慧大吵一架，他從公園裡離開，逕直去了燒烤店。店裡的人說今天店裡人手不夠，方曉燕幫著去送外賣了。他要了方曉燕的手機 號，打了過去。電話一接通，他就說自己是余浩，是來還錢的，問方曉燕現在在哪裡。

方曉燕遲疑了幾秒鐘，本想說算了，那錢不用還了，反正自己也已經吃了王慧請客的自助餐。但幾乎是同一時間，她也想起來了那頓自助餐的真正用意。她在心裡嘆了一口氣，然後說出了一個小區的地址，那小區就在燒烤店對面的那條街。

余浩說：你等著我，我這就過去。

余浩耐心地等方曉燕把手頭的幾份餐都送完，才把錢遞了過去，他說：「真的是不好意思，耽擱這麼久才還你的錢。」方曉燕接過錢，放進自己的衣服口袋裡，什麼也沒說。余浩問：「我猜你肯定以為，是我故意賴帳了。」

方曉燕搖搖頭：「我知道你那天喝多了，肯定是沒記起來。」

余浩有點不好意思地笑笑。方曉燕又問：「那你工作解決了嗎？」看著余浩對自己的問題有點驚訝，她又接著說：「你上次喝醉酒，出租車 裡，一路上都說自己的前途啊、工作不回廠之類的話，我只是好奇而已，你不用告訴我的。」說完她對著余浩擺擺手，「我得回店裡了，還有別的單要送。」她自嘲地笑笑，「我其實還挺喜歡送外賣的，等我畢業了，專門做這個也不錯。」（五○）