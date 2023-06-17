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祈福（一七）

草白

可轉念一想，她大概覺得這樣的事情自然長久不了，又忍不住一陣嘆息，「真不知以後會怎樣！」

「還能怎樣？就這樣爛下去算了。」廖青撇撇嘴說。

母親看了她一眼，沒有接話。

「大姊叫你去她那裡住幾天，你怎麼不去呢？」廖青趁機說。

「你以為她那邊會好一些？還不是希望我能幫幫他們，做做飯、接送孩子什麼的。當然，比這裡輕鬆些。但你大姊和姊夫這幾年矛盾不斷，姊夫炒股虧了很多，瞞著你姊在外面借錢。」母親說。

沒想到大姊的財務出了那麼大漏洞，難怪她說不要讓母親「什麼都給了哥哥」。難道也想就此分一杯羹？廖青有些摸不著頭腦了。

「所以啊，誰的家裡我都不想去。」母親又說。

廖青心想，所以你選擇了兒子家，只有兒子家才是自己家吧，哪怕知道這個兒子是絕對靠不住的。

白天的時候，廖青盡量在家陪母親，給她打打下手，幫著照顧小孩。事情不算多，但都很瑣碎，非常考驗耐性。尤其是照顧小孩，什麼情況都可能出現，防不勝防。而那兩個大人捧著手機各玩各的，當被小孩纏得煩了，就讓他們玩遊戲、看動畫片。廖青看在眼裡，再次體驗到溺水之人的窒息感。三年沒回，她幾乎忘了那種感覺。

那天晚上急急回賓館時，母親忽然說：「明天上午，你能不能早點過來，載我去一趟琴姨家？」

「哪個琴姨啊？」她想不起來母親還有這麼個朋友。

「就是住在城關的那個。你以前去過她家的，她在樓頂養雞，用網兜罩住雞籠，怕雞飛出去。家裡還供觀音菩薩，她從小就信這個……還記得起來嗎？」母親竭力提醒她。（一七）

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