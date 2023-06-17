困惑不僅沒被解答，反而加深數倍，更別提那還是和三年多不見的母親，在相遇後的第一次對話。他整晚都在回想過往和母親的相處，抽過一根又一根的菸，記憶卻不知怎麼地愈想愈模糊。除了那一夜劇烈的爭吵、父親的言語、憤怒的眼神都還是那麼清晰之外，母親則沒有什麼足以讓他銘記之處，總是只如一團茫茫白霧，依稀地跟在父親身後。直到第二天，他的心思依舊被困在這件事上頭。

他仍然負責櫃檯，也仍然不時趁著空檔觀察母親。但現在他的眼中，母親的身影竟多了一份陌生，彷彿兩人現在真的就只是同事而已。

下班之前，一個人潮最少的時段，琪琪出現在店門口。她總挑這個時間來找君翰，因為不想在繁忙的時候增加負擔，也比較有機會聊上幾句。在上次的訊息之後，君翰就沒再提及後續了，她擔心，特地抽出時間。可是走進店裡，卻沒有感受到任何凝重的氣氛，而君翰的樣子也似好了許多。

點完飲料，琪琪低聲問起君翰母親的事。他稀鬆平常地朝一旁擺了擺頭，不帶情緒。她往他示意的方向看了一眼，不知道發生了什麼，卻直覺狀況並不緊張。「你們和解了喔？」她說。

其他同事碰巧在收拾座位區，於是君翰便自己走向咖啡 機，一邊用輕鬆的語氣說：「欸，為什麼動不動就要叫我們和解？」

「不知道。」琪琪說。

她想了一下，「真的不知道是為什麼。是因為戲裡都這樣演嗎？那些跟家有關的故事。主角一開始跟家裡吵翻，後來慢慢跟每個成員和解，然後皆大歡喜。不然的話，就是完全跟家切斷關係。」（五）