貓小姐／圖

話題萌芽時，便已有人在從事這門生意，而政府總有漏網之魚，正如那名上電視炫耀的女星。她在出了幾天風頭後，心愛的寵物便被檢疫機關沒收並依法銷毀，她則必須交代自己是從何處取得動物。相較於前幾日在鏡頭前的意氣風發，她如今是聲淚俱下地哭訴，宣稱自己絕不是走私共犯。

而後幾天，政府又循著幼貓進入市場的路線，分別在一個寵物店的儲藏室深處，以及幾處人家尋獲了七隻模仿貓，統統都沒收並安樂死。社會上開始出現責難撻伐的聲音，獵奇心理的消費者和唯利是圖的走私犯，無端折損了十五隻動物的性命。

檢疫局主管在接受媒體訪問時，表示他們認為市場上一定仍有尚未查獲的活體，並向大眾宣導，若有人已透過非法管道買到了模仿貓，務必要主動呈報，以免傳入本土生物無法承受的疾病。但可想而知，已經買到的飼主自然是噤若寒蟬，只能私下轉讓，或將寵物窩藏在家裡養至老死。所幸這些倒楣的貓，並未引發什麼嚴重的傳染病，一連串事件總算得以落幕。

我也曾見過模仿貓，就在我認識的那對雙胞胎姊妹家裡。

姊妹倆和我是遠親，她們是我母親表姊的女兒。當大家提到我們的關係時，一般會簡化這些複雜的樹狀圖，直接說她們是我的表姊，而她們的母親則是我的阿姨。阿姨是我所有親戚中最會賺錢的，三十幾歲就在市中心有了幾棟房子，也不需要工作。

但家裡其他大人聊起阿姨，總是會用一種奇怪的語氣，暗示阿姨最初得以發家，是因為拿了男人的錢。阿姨在很年輕時，就嫁給了現在的姨丈，算是家人安排的婚姻。姨丈在一間銀行擔任職員，為人老實、收入穩定。阿姨從學校畢業後便也不找工作，準備在家相夫教子。但婚後不久，阿姨就發現他過度節省的缺點。任何日常開銷都要求阿姨一筆筆列出，若覺得哪裡花多了，便要阿姨去不同攤位，甚至不同市場比價。某次阿姨被逼問得情緒失控，在姨丈面前聲淚俱下，求他不要這樣對自己。姨丈確實不再追問，但那個周末便起了大早，主動提出要和阿姨一起去市場，看似是陪伴，實則是監督。

過了一個月，阿姨便透過朋友，找到一間小公司的行政職，開始自己賺錢，夫妻倆的財務也逐漸分開。那幾年親戚都在等著看這兩人何時會離婚，但卻接連發生了兩件事，阿姨在精華地段買了間大房子，還生下了雙胞胎。當時她與親友間甚少聯絡，甚至沒人知道她何時懷孕的。等她再次帶著兩個一歲的幼女出現在眾人面前時，她已經比所有人都富裕數十倍。而姨丈則像是褪色一樣，形象越來越黯淡，每次參與家族聚會，都只留在座位上專心用餐。只有別人向他搭話時，他會勉強回個幾句。

因此開始有這樣的傳言在家族間流傳，說阿姨出去上班後勾搭上了有錢人，當了幾年情婦之後，意外懷了孕。她原想藉此機會，下定決心與姨丈離婚，要求有錢人將她娶進門。然而元配竟在此時出面，用一大筆錢當作封口費，要求阿姨無論是否要將孩子生下來，必須從此消失在兩人視野中。原本自尊受創的姨丈，知道了金額後竟瞬間復原，並自願扮演雙胞胎的生父。

我覺得這個故事戲劇化到離奇的程度，因此曾經向母親確認過真偽，但母親只回我：「她告訴我錢是在股票 裡賺的，那我就相信她囉。」

母親和阿姨在少女時代並不多麼要好，開始較常約出去見面，是兩人都結婚多年以後。母親知道阿姨不是特別喜歡她，只是察覺家人在背後議論自己，便在家族裡選了一個看起來較無心機的人交好，藉此得到依靠。母親對此毫不在意，她人生最大的優點便是從不去渲染這些人心的複雜。所以阿姨的眼光也不錯，我有印象以來，母親確實從未說過阿姨的是非。母親只覺得跟著阿姨能夠去些平常去不到的餐廳、飯店，這樣也挺好的。

而我也因為兩位長輩的交情，經常能夠見到雙胞胎姊妹。她們倆大我四歲，大部分的雙胞胎在相處久了以後，多半都能快速地區分兩人，但這對姊妹樣貌的相像程度，就連我都時常分不出來。避免造成其他人困擾，兩人培養出默契，姊姊聿欣習慣剪肩膀以上的短髮型，而妹妹聿亞則多半留長髮。

姊妹倆面對外人，總是相當客氣有禮，阿姨似乎費了很大的苦心，將她們培養成大家閨秀。大部分的人第一眼見到她們，都會認為是教養極好的小孩，甚至有點過分成熟了。但只有我知道，兩人仍是有非常孩子氣，甚至是無賴的一面，因為我就是經常被她們欺負的對象。

最開始她們只是半強迫我穿女裝，將我像芭比娃娃那樣，換穿著她們的舊衣。後來發現我挺逆來順受，就開始越來越過火。（二）