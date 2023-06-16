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下班（四）

盛浩偉

君翰就站在一旁盯著她看，等不到任何回應，最後終於忍不住了。

「妳都沒有什麼要跟我說的嗎？」他問。

母親頓了一下，緩緩把頭轉向他，卻沒有發出任何聲音。君翰看著她，覺得口罩下她彷彿張著嘴想說些什麼。

他們四目相對了一會。

君翰腦海裡迅速閃過數種可能的回答，也想像著自己該要怎麼應對。

「你，」母親開了口，聲音有些沙啞，「你為什麼，會選這間門市？」

面對完全意想不到的問題，君翰霎時呆住。「什麼意思？」

「這間門市啊。」母親說，「對面街角，另一間門市不是比較大，感覺也比較舒服嗎？裝潢、採光什麼的。這間門市格局很窄，又在商業大樓樓下，感覺被卡在邊邊角角一樣。你自己選這裡的嗎？」

君翰無法理解這個問題的背後有些什麼意圖，甚至不能確認，這是不是個認真的問題。看著母親的雙眼，卻還是沒辦法從中解讀出任何訊息，腦袋一時轉不過來了，他只能照實回答。

「嗯，」他說，「因為這間門市沒有廁所。」

「沒有廁所？」

「有廁所就要掃廁所，沒有廁所就不用掃。」他補上一句：「餐飲業的廁所，都很可怕。」他說，說完覺得有點蠢。雖然這確實是他一路以來的心得，也或許是他之所以能在這裡待最久的原因。

但母親彷彿獲得了非常重要的答案。

「我覺得不用幫別人掃廁所很重要。」她說，「真的很重要。」

「我原本還沒有覺得這裡很好。」她像是正準備繼續說下去，卻突然欲言又止改了口：「我先下班了。」

留下君翰一個人在原地。

他宛如一顆卡在河中央的大石，任憑時間不斷從身側流逝而過。（四）

口罩

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