貓小姐／圖

畢竟只是蔚為一時的風潮，大部分人早已經忘了有過這件事。不過據我所知，在某些人的家裡，你仍可找到那些老邁的動物，寂寞地度過牠們生命的最後階段。

那已是大約二十年前的事了，最初牠們會流行起來，是源自一些夾帶牠們照片的轉寄信。當你點開信件，便可看見一個留著雪白落腮鬍的白人老翁，托著那種動物的身體，以展示獎杯的方式，將他的寵物朝著鏡頭靠近。而他手中像貓一樣的四足動物，則用一種類似人類抿起嘴的表情，似笑非笑地看著鏡頭，就像是被強迫拍照的小孩子。會用「小孩」來形容牠的樣貌，並不是要刻意將牠擬人化，而是牠的五官的確十足地像人。牠的眼睛比起一般的貓科動物來得要小，鼻梁也更長。牠有著明顯顴骨的形狀，雙眼上方還有一道弧形的深色斑紋，就像是人類的眉毛。說到這裡，三十歲以上的讀者，是否對那張照片稍微有些印象了？

若繼續瀏覽那封信件，便可以看見老翁和那隻動物的日常照片，比如他們一起在壁爐前看書。或是老翁拿著吉他，而動物靠在牆邊，肚子上面橫擺著一個烏克麗麗，就像是準備要彈奏。甚至還有張照片，老翁邀請了賓客來到家中，而動物坐在餐桌旁，兩隻前腳就在餐桌上，幾乎讓人以為牠要開口說話了。

這封信在不同辦公室、論壇內熱烈轉傳，甚至不久後便上了新聞媒體。最初大家都以為信中的那隻動物，只是一隻長相古怪的貓，沒想到牠其實是一整個品種。動物學家向鏡頭說明，這種名叫「忒爾喀涅斯猞猁」的貓科動物，生長在地中海的幾座無人島中，是歐亞猞猁的一批亞種。應是早在西元前，便意外被古代船隊帶到島上並開枝散葉。由於新環境的溫度較為溫暖，長久下來牠們的體型逐漸縮小，如今只比家貓大上一點，平均體重落在八公斤左右。也因無人島上沒有天敵，食物的取得相對容易，性格逐漸平穩下來，已失去了牠們先祖那種獵人一般，總是在戒備、動輒殺伐的眼神，取而代之的是照片中那種無奈又困惑的表情。

如果你曾經在歐洲的宮廷畫作中，看過那些長相詭異的貓，並對那些畫家描繪動物的差勁畫工，感到不可思議的話，其實有極大的可能，那些畫家並非畫藝不精，而是他企圖在畫作中重現的容貌，便屬於忒爾喀涅斯猞猁。

從中世紀開始，這種動物便偶爾會出現在皇宮或貴族家中。然而奇怪的是，儘管貓科動物一般都相當耐乾，但忒爾喀涅斯猞猁若不飲用來自所生島嶼的水源，牠們就會逐漸失去健康，進而毛色失去光澤，甚至開始禿毛。雖不至於死亡，但牠們醜陋的病態，也讓原先的飼主不再願意見到牠們。

這種現象直至二十世紀後才有解答，原來是島上的河流中，含有一種特殊的微生物，用以維持牠們的腸道健康。因為其嚴苛的生長條件，牠們在飼養上始終無法普及，頂多是王公貴族偶爾興起的賞玩之物。一桶、一桶的飲用水從島上運來，養著牠們，直至有一天被飼主厭棄。

忒爾喀涅斯猞猁為何會從傳統的貓科動物長相，逐漸往人類的五官特徵靠攏，學界至今尚無定論，只能推測是演化中一次意外突變的分歧。

這則話題原本應該像所有其他的新聞一樣，消失在資訊海洋中。但幾周後，一個中年轉型成企業家的女星，突然抱著一隻年紀尚小的忒爾喀涅斯猞猁出現在鏡頭前，說一位不具名的友人，從歐洲替她搞了一隻回來。她原本不想養寵物的，但一見到這種動物，便無法自拔地愛上了牠。女星在鏡頭前，親暱地吻著忒爾喀涅斯猞猁，而動物仍是那樣無可奈何的表情。這段畫面在電視上連續播送了數日。

由於忒爾喀涅斯猞猁的正式名稱實在太過拗口，沒過多久，記者、主持人們便開始以牠的俗名稱呼牠為「模仿貓」（Copycat）。方便好記的名字，很快便在民眾間流傳開來，寵物店開始不斷接到電話詢問，有沒有賣這種動物，然而模仿貓從未有過合法進口的管道。許多人得到這樣的答案後，便立刻放棄，但也有業者開始四處打探走私這種生物的門路。

風聲一出，政府便更為嚴格地執行海關查驗，果真很快便抓到兩名現行犯。在施打鎮定劑後，幼獸被放進狹小的網袋裡，藏進了走私者的褲管中，一路沿著飛機航線 ，歷經十幾個小時的折磨，終於落地。那兩名犯人、四條褲管裡，總共塞了八隻幼獸，被發現時已經死了三隻。但就算餘下那五隻大難不死，被查獲不久後，也因有傳染疾病的疑慮被安樂死。

走私犯宣稱若那些幼獸順利流入市場，一隻可以要價十五萬，「我們絕對不是第一批。」走私犯說。（一）