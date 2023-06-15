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祈福（一五）

草白

某一刻，她真希望這裡不是自己的故鄉，她只是偶然路過此地，隨時都可以離開。那她會毫不猶豫地愛上眼前的一切，愛上車窗外冬天的栗子樹、溪床上裸露的卵石以及遠山淡青色的剪影。

一路上，廖青幾乎忘了母親的存在。一坐到汽車上，母親總是習慣性地瞌睡，還說是汽車的速度讓她頭暈。其實，她連看電視也能睡著。這次回來，廖青明顯感到母親的體力大不如前，如果再決斷些，或許是可以將她帶離此地的。在自己的城市裡給母親找個房子，就租住在她的小區裡，與她住同一幢樓，隨時照護，卻不必朝夕相處。

廖青想起大姊的叮囑：「這兩天在家多勸勸她吧，不要把什麼都給了哥哥。」看來是要跟母親提提養老的事了，去養老院，還是居家養老，這都需要及早籌劃。

車子到家時，母親忽然從瞌睡中醒來，「發生什麼事了？我們這是到哪兒了？」她一邊從車後座彎腰爬出來，一邊嘀咕道：「我剛才夢見你掉到一條很深的溝裡去，連額頭都磕破了。你竟然一點都不哭，真是奇怪。」

廖青的額上是有一道月牙似的疤痕，藏在瀏海裡，不仔細看看不出來。那是她小時候不小心掉到溝渠裡磕的。沒想到母親還記得。那陣子，父母親在外地打工，家裡只有她和祖父母。回來得知後，母親馬上去商店買回好多蜜橘罐頭，還不讓哥哥和大姊吃。其實，那會兒，她額頭上的傷口早就沒事了。她從未懷疑過母親對自己的愛，即使在最艱難的時刻，都對此深信不疑。

4

哥嫂一家提前回來了。看到哥哥的第一眼，她心裡一陣驚駭，「鼻唇溝越來越深，和父親到底像起來了。」血緣這種東西真是神奇啊，她忍不住感嘆。在外人看來，他們之間是不是也有某種相似之處？（一五）

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