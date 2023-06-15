Hanna Chen／圖

多麼天衣無縫的打算。可是隔天上午他抵達店裡的時候，卻看見櫃檯外排隊的人潮，和不應該這麼早出現在這個時段的繁忙。

「怎麼回事？今天不是平日嗎？」他換好衣服，匆忙從員工休息室出來。

「附近一大早辦活動，剛結束。」店長說，「外送也有很多單。你先來接櫃檯。」君翰只好先收起其他想法，面對大批客人。

等到人潮逐漸散去的時候，已接近傍晚。

他趁著短暫的空檔躲到角落，疲憊地低下頭嘆了口氣。看來要明天才能提離職了。他一邊思忖著該用怎樣的藉口更為恰當，一邊抬起頭，這時，那雙熟悉的眼睛再次出現在店門口。

兩人又一次正面看向彼此，然而，這次卻顯然是母親先撇開了頭。

她匆匆轉身，走向員工休息室，像是迫切地要遠離什麼似的。

換成君翰的視線，緊緊盯著她的背影消失在門的另一端。

他心裡頓時充滿了複雜的感受。

先是困惑，接著是矛盾，而後則變為憤怒。既憤怒於被漠然忽視，也憤怒於好不容易親手建立起的安穩生活，竟然得因此提心吊膽。為什麼你們就是不肯放過我？念頭在腦海裡迸發，他忽然激動了起來，抄起筆，抽出壓在收銀機底下的廢紙，在空白背面一一寫下質問。愈寫他愈發覺得，為何這麼多年以後，逃離的依然得是自己？我不會回去。他暴躁地寫。而且我也不會再逃走。我就要待在這裡。筆尖底下是潦草又張揚的字跡。你、們、不、要、找、我、麻、煩。

他將筆叩在櫃檯桌面，把廢紙對摺再對摺，接著衝進員工休息室，突刺一般地直直將這封訊息，舉在母親的面前。

她嚇了一跳，注意到他的瞪視。

她收下，沒再看他一眼。

下班以後，君翰也把自己突然轉變的心意傳給了琪琪。

我不離職了。送出。也不搬家了。送出。憑什麼都是我。他輸入，後面加了好幾個問號。送出。

對話框底下，很快地顯示為「已讀」，下方隨即浮現「琪琪正在輸入內容」的小字。他拉下口罩 透氣，邊走邊盯著手機 ，畫面卻仍維持原樣。大概一分鐘之後，才來了通知。

琪琪什麼也沒有回覆，只是替最後一句話點了個讚。

●

睡前，君翰重新認真對過班表。再撐兩天就休假了。

他還注意到，母親休假的日子與他錯開，所以兩天之後，就有四天不會搭班在一起。可以脫離那雙眼睛四天。一想到這裡，他不禁感到輕鬆，即使明天的排班完全重疊，似乎也不會過得那麼艱難。

事實上，比他想的還要更容易。隔天他已經篤定，母親的確沒有要找他回家的想法，更遑論監視。當他開始堅定自己的姿態，反倒讓母親的躲避顯得更清晰。她總是挑離他最遠的事情來做，就算不得不接近，他也能感受到她在刻意保持距離，走動時始終只是擦肩而過，連一點要搭話的樣子也沒有。每一個空檔，君翰都不自覺地尋找著母親，結果也只是一再確認她並沒有偷瞄，或是透過餘光往這裡看來。

他想起前一天寫下的那些字句，該不會母親真的接受了那些話？激動的憤怒早已褪去，取而代之的是一種難以言喻的歉疚，混雜著未解的困惑與矛盾。君翰這才意識到，自己變得更像是監視人而非被監視的一方，同時也察覺一種從未想過的可能。

如果不是因為他，母親出現在這裡，還能有什麼原因？

他想起琪琪那一晚曾經問過他，但自己從沒認真思考，或者該說，是積壓在體內的那些情緒，閉塞住思考這些疑點的迴路。他開始好奇，等待著有沒有適合的契機或空檔，能和母親講上幾句話，無奈卻始終沒有發生那樣的偶然。

眼看時間愈來愈接近下班，心中的好奇終於壓過猶豫，使他決定採取主動。他一邊觀察著母親的動向，一邊看準沒有新的客人，便提前著手交班的事項，偷了幾分鐘先溜進員工休息室，等待母親進來。

她踏入門內的時候，發現他在裡頭，口罩上的那雙眼睛瞬間透露出慌張，又很快地裝作沒事。低下頭走到自己的置物櫃，慢慢脫下圍裙，收拾東西，然後準備要打卡。（三）