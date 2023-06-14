七歲的廖青就躺在隔壁屋裡，拍打聲和哭泣聲將她從夢中驚醒。那一夜成為她記憶的起點，就像漁網打下的第一個結，此後盤根錯節的記憶不過是在此基礎上的交纏和堆結。

長大成人後，她原本有機會可以問他：那個哭泣的女人是誰？來家裡做什麼？他和大伯後來又去了哪裡？但終究什麼也沒問。

環顧四周，堂哥已經不在屋裡了。母親和堂嫂還坐在那裡，盯著面前的電視屏幕，音量開得很小──好像她們才是默契的一家人，可以一直坐著聊下去，聊完身邊的人，再聊電視機裡的。

她想離開了，好像再也沒有力氣將衣櫃移到樓下，再給物流公司打電話，還要接受村人目光的「詰問」：這麼舊的東西拿去做什麼？為什麼不買一只全新的？想想都讓人頭疼。

堂哥從廚房那邊走過來，手裡拿著兩只佛手，「後院樹上結的，放在家裡挺好聞。」她知道佛手，朋友圈裡經常有飲者將它供奉在茶席上，做為風雅生活的象徵。沒想到堂哥會種佛手、會送給她佛手。這是她第一次將佛手拿在手裡，興致勃勃地打量著。通體金黃璀璨的顏色，就像光束穿越手指、穿過黃沙大漠，整個地漫溢出來。

回去路上，她一直想他怎麼會種佛手呢？村子裡大概沒有人會種這個吧。

「真應該帶點禮物給堂哥的小孩，忘記了。」廖青對母親說。

她的車子又駛過那棵柿子樹。這次，她的注意力已不在那裡了。佛手淡淡的冷香讓她思緒萬千。她決定去鎮上繞一圈，曾經破敗的小鎮如今也變了模樣。她在那裡讀過三年書，幾乎每個角落都走遍，吃過餛飩和燒賣的餐館、買下人生第一支口紅的化妝品店，以及那個熱鬧一時、通宵達旦的露天溜冰場早已消失無蹤，就像從來沒有存在過。（一四）