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自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

籬笆樹（八）

曾桂華

過去七天，李萍和孩子都走後院的落地窗進出，卻無法在外面鎖門，因此他們不敢出門太久。一天下午，李萍聽到門口又有噪音，她打開門，站在自己的門口，向大門口望去，大兒子吳飛也走了過來。李萍看見史黛拉正努力地想把長頸鹿的耳朵黏回去，邁克也在幫忙。

李萍說：「我有話要跟你們說，我不是要跟你們吵架。」

史黛拉和邁克一聽不是找碴，都安靜地聽。

李萍說：「你們來的第一天，態度非常惡劣，而且種族歧視我……」

邁克不讓李萍說完，大聲咆哮說：「F*** off，你能不能說一些有用的事。」他破口大罵時，史黛拉聳肩譏笑，一副「那又怎樣」的表情。

李萍吩咐吳飛：「把錄影播放給他們聽。」

吳飛馬上大聲播放錄影，傳來邁克咆哮的聲音：「F*** off，你在一月、二月的時候，一定去過萬錦市的華人超市，早已經感染了新冠肺炎。F*** off，我要打電話叫警察來抓你們。」

還聽到史黛拉說：「隔離什麼隔離？你的名字就叫隔離，你離我們遠一點，滾遠一點。」

邁克和史黛拉的臉色驟變，史黛拉像洩了氣的氣球，癱坐在大門口。邁克臉色陰沉地向下望著七級台階下面的李萍，問道：「你想怎樣？」

李萍不疾不徐地說：「我會把這個錄影傳給CBC電視台、你的大學，還有加拿大總理杜魯多，讓大家知道你是個什麼樣的人。」

史黛拉在做最後的努力，說道：「我多倫多的房子在做室內整修，所以我們才會來這裡隔離……」

李萍不再聽她的狡辯，拉著吳飛回屋子裡去。之後，她聽到樓上響起一陣躁動，甚至於聽到吸塵器的聲音。但一個多小時之後，一切歸於寧靜，李萍聽到大門「砰」的一聲，關上了。樓上一家四口落跑了。（八）

種族歧視 華人超市 警察

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