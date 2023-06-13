和母親家裡一樣，那裡也亂糟糟的，到處都是難以歸類的物品和玩具，滿滿當當，像個倉庫。

因她的到來，母親和堂嫂的談話提前終止了，好像那話題與她有關，包含她的人生故事，不便當事人聽見。堂嫂訕訕地看著她，問她什麼時候回來的──又是「什麼時候回來的」，好像他們再也問不出別的問題。她還沒來得及回話，母親又替她講完了，是生怕她口無遮攔，讓別人尷尬嗎？

堂嫂看著她，繼續若無其事地說：「那你多住幾天，多陪陪你媽。」她說話時眉毛微微上揚，眼神巧妙地避開了廖青的注目。似乎根本沒發生那檔子事，即使發生了，也沒她什麼事，她一切如常，毋須諱言。

撇開那一切，堂哥的生活不乏讓人羨慕之處，兩個孩子中的一個即將成年，另一個尚在幼兒期。年幼孩童的存在總會給步入中年的父母帶來希冀，好像自己也可以一直年輕下去。

母親從不知道那件事。誰也不知道，她在銀行工作的前夫因「挪用公款」──那筆錢足夠他們下半輩子不吃不喝，還上好幾十年──被起訴後，為了和他「劃清界限」，她果斷提交了離婚協議書。她恨他將自己貿然置於危牆之下。當年，他們參加的是集體婚禮，沒有當眾宣讀「婚禮誓詞」環節。但每當廖青聽到教堂婚禮中牧師的主持詞：「無論疾病還是健康、貧窮還是富有……永遠對他忠貞不渝，直至生命盡頭」由起先的心頭一震、感到無比諷刺，到最後的無動於衷。她知道自己這麼做不過是為了自保。從不奢望獲得來自他人的呵護，但也不想讓自己的一生被無謂地犧牲掉。自小她就有一種頑固的自保意識，總能先別人看到後面發生的事。

那個遙遠的暴雨 之夜，一個哭泣的女人來到堂哥家，死命拍打那扇鐵皮包裹的木門。（一三）