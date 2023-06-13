我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

籬笆樹（七）

曾桂華

邁克問史黛拉有沒有受傷。史黛拉說：「還好只是受了驚嚇而已。」她雖沒有受傷，邁克的膝蓋卻擦破皮了。

狗主人悻悻然地抱著狗轉身回家。邁克拿了史黛拉的手機，跟了過去，把對方的門牌、車牌號碼，統統照相存檔。邁克一家四口，這次強行來這裡隔離，和左鄰右舍本來就不相識，那個狗主人是否是民宿的房客，他一無所知。

隔天，媒體披露這附近有三家養老院的老人和醫護人員，集體感染肺炎，老太婆丈夫所在的「香格里拉養老院」也中招了。因為許多醫護人員不只在一家養老院工作，導致疫情迅速在養老院擴散，也使得養老院變成重災區。政府立刻下令，不准家屬去探望老人。

一大早，養老院的經理打電話通知家屬，史黛拉接聽電話，經理說：「很不幸，你的父親愛德華昨天晚上死於新冠肺炎。為了防止疫情擴散，我們直接把他送去火化。」

就這樣，許多加拿大老人孤獨死。臨終時沒有家人在身邊，死後直接送去火化。老人在失智之前，曾經交代死後要土葬，結果被火化，最終連個喪禮也沒有。史黛拉藉著正在隔離為由，什麼事也沒做，就當自己的父親早已過世了。後院的馬修自從妻子過世之後鬱鬱寡歡，也是在疫情下孤獨死了。

遠在美國佛羅里達州的老太婆也沒有太多感傷，對她而言，丈夫活著的意義是：她可以繼續領他的退休金，過奢華的日子，諸如去美國過冬、開派對，開銷都不少。

史黛拉一家四口的日常生活，比老太婆更吵四倍。音樂聲、沉重的腳步聲、小孩的跑步聲，洗衣機、烘乾機不停轉動，每天四人鬧到凌晨才就寢。（七）

養老院 疫情 退休金

上一則

打造幸福企業標竿 陳奕光同心圓管理法致勝

下一則

藝術創作之樂

延伸閱讀

籬笆樹（二）

籬笆樹（二）
籬笆樹（一）

籬笆樹（一）
德州與台灣合作 培育半導體人才

德州與台灣合作 培育半導體人才
國殤假期團聚變調 阿拉斯加海釣船難 3死2失蹤

國殤假期團聚變調 阿拉斯加海釣船難 3死2失蹤

熱門新聞

可樂王∕圖

初到美國時的困惑

2023-06-06 02:02
顏寧儀∕圖

高朋飯店

2023-06-09 02:02

九十二歲賣家

2023-06-10 02:15
九子∕圖

危險的答錄機

2023-06-10 02:02
達姆∕圖

我們在路上（上）

2023-06-11 02:02

不怕慢

2023-06-09 02:11

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養