邁克問史黛拉有沒有受傷。史黛拉說：「還好只是受了驚嚇而已。」她雖沒有受傷，邁克的膝蓋卻擦破皮了。

狗主人悻悻然地抱著狗轉身回家。邁克拿了史黛拉的手機，跟了過去，把對方的門牌、車牌號碼，統統照相存檔。邁克一家四口，這次強行來這裡隔離，和左鄰右舍本來就不相識，那個狗主人是否是民宿的房客，他一無所知。

隔天，媒體披露這附近有三家養老院 的老人和醫護人員，集體感染肺炎，老太婆丈夫所在的「香格里拉養老院」也中招了。因為許多醫護人員不只在一家養老院工作，導致疫情 迅速在養老院擴散，也使得養老院變成重災區。政府立刻下令，不准家屬去探望老人。

一大早，養老院的經理打電話通知家屬，史黛拉接聽電話，經理說：「很不幸，你的父親愛德華昨天晚上死於新冠肺炎。為了防止疫情擴散，我們直接把他送去火化。」

就這樣，許多加拿大老人孤獨死。臨終時沒有家人在身邊，死後直接送去火化。老人在失智之前，曾經交代死後要土葬，結果被火化，最終連個喪禮也沒有。史黛拉藉著正在隔離為由，什麼事也沒做，就當自己的父親早已過世了。後院的馬修自從妻子過世之後鬱鬱寡歡，也是在疫情下孤獨死了。

遠在美國佛羅里達州的老太婆也沒有太多感傷，對她而言，丈夫活著的意義是：她可以繼續領他的退休金 ，過奢華的日子，諸如去美國過冬、開派對，開銷都不少。

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史黛拉一家四口的日常生活，比老太婆更吵四倍。音樂聲、沉重的腳步聲、小孩的跑步聲，洗衣機、烘乾機不停轉動，每天四人鬧到凌晨才就寢。（七）