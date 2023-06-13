Hanna Chen／圖

君翰望向掛在柱上的時鐘。即使他從來沒有喜歡過上班，卻從來沒有一刻比現在更想要下班。可秒針好像在和他作對，刻意放緩腳步似的，讓這不到一分鐘的時間變得好漫長。但他連一分鐘都不想再等待了。秒針劃過數字「十二」的那個瞬間，他就會立刻跑到員工休息室，扯下圍裙、脫掉套在Ｔ恤外層的制服，迅速插入打卡紙，然後頭也不回地離開。

像是當年離家出走那樣。

沒想到都過了三年多，那雙眼睛竟然會以這種方式出現在他的面前。當他驚訝地睜大了雙眼，直直看向那雙眼睛的時候，那雙眼睛也同樣看向他。若不是口罩 遮住了半張臉，君翰或許就能確定那個複雜的眼神，到底是什麼意思，但隨即有更多緊要的問題占據了他的思緒。他撇開了視線，並暗自決定，先裝作若無其事。但他沒預料到這有多麼不容易。那雙眼睛的存在令他分心，即使並沒有盯著他看，他依然覺得自己被緊緊盯著。就連推門離開以後，視線仍彷彿勾住他的頸後，緊隨著他的腳步在街上穿梭。

他幾乎是小跑步，手中緊握著悠遊卡，穿越人潮，搶著刷入捷運 閘門，趕往最快會有列車進站的月台。沒等乘客先下車就擠了進去，倚靠在兩個車廂連接的通道旁，這才好像稍稍放鬆了一些。跑馬燈顯示的停靠站，完全不是往住處方向的路線，但這樣反而更好，可以在外面多待一會。他深深嘆了一口氣，從口袋裡拿出手機 ，傳訊息給琪琪。

怎麼辦今天店裡來晚班新人。

君翰輸入最後幾個字的速度慢了下來。

是我媽。

他看了一會螢幕，又把整行字刪除。

下班陪我吃晚飯。拜託。我有事。

他重新輸入，送出，又補上兩個字。

很急。

●

「到底什麼意思？」琪琪說，隔壁桌的客人都轉頭看了一眼。「你媽找到你們店裡？還要在那邊工作？」

「小聲一點。」君翰伏低了頭。「我交班的時候，才知道來的是她。憋得都快瘋了。」

「你媽根本是要監視你。她怎麼找到那邊？她要你回家嗎？」

君翰搖搖頭。「我站收銀，沒有跟她說到話。店長叫小雅姊帶她。就是從對面門市調過來，頭髮短短、講話聲音有點低的那個。」

琪琪回想著先前去找君翰時，碰到了哪些人。「戴圓粗框眼鏡的那個？」

「對。」

「那你媽是正職？」

君翰點點頭。

「天啊，好可怕。」琪琪說，「跟我媽一樣。控制狂。」

「對，我就想到妳之前說過，妳媽翻妳房間，還有跟蹤妳那件事。」

「等一下，我起雞皮疙瘩。你看。」

這時老闆端來他們的麵和小菜。君翰起身去拿筷子和湯匙，琪琪又抽了幾張衛生紙把桌子再擦一次，之後兩人便準備開動。可是琪琪吃了一小口之後，就放下手中的餐具。

「想到這些，我就沒食慾。」她說。

君翰看了她一眼，微微點了點頭。

「我還是覺得很怪。」她說，「過了這麼久，你媽去店裡找你，但是又沒有跟你講話，也沒有叫你回家。所以她就只是要去監視你？」

「不知道。」他說，「我沒想那麼多。我很怕她要來跟我搭話，就一直躲，連看都不看。」

「其他人知道嗎？你離家出走、她是你媽，這些。你們店長？」

他搖搖頭。

「妳忘記了，當初應徵的時候，我資料都亂填，緊急聯絡人還寫妳。」

「你之前有說。」她說，「那，你爸呢？」

他再次搖搖頭。

「完全不知道他們要演哪齣。」

即使動著手中的餐具，君翰也出了神似的。琪琪同樣一時沉默下來，開始面對她眼前的那碗麵。四周運行無礙的日常趁機滲入他們對話之間的空白，小吃店裡播報著新聞的電視，其他桌客人似清晰又不清晰的對話，店外馬路上疾駛的機車和偶爾呼嘯而過的警笛，種種零星而密集的聲響一點一點將他們淹沒。

君翰不經意抬頭，注意到前方那桌客人是一位母親帶著兒子。兒子穿著國小制服，書包平躺在另一張空的鐵椅凳上，裡頭像是裝滿了一整個學期的所有課本，重量讓書包底部都撐出了直角的形狀。（一）