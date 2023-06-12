生活中很多人都這樣，為了讓眼前的一切得以維持下去，看什麼東西都習慣於蒙著一層霧，不會也不想去進一步揭開它。廖青在心裡默默「解剖」著堂哥，既同情他，又怒其不爭。廖青皺著眉頭，望向空地盡頭那排房子，堂哥一家就住在那裡，這一帶已經沒幾家住戶了吧？她該回去了，不能再待下去了。

堂哥看著她，忽然說：「去我家坐一會兒吧。下次來，還不知道人在哪裡呢！」她有些害怕遇見那個叫「亞萍」的女人──好不容易想起這個名字，她堂嫂的名字──尤其是知道了那麼多他們家的事後。

「今天不去了吧。」廖青猶疑著，四處張望了番，嘀咕了句：「也不知道我媽去哪裡了？」

「嬸嬸在我家裡，她和亞萍在一起。」堂哥忽然提及這個名字時的古怪語調，讓她怔了怔，以為自己聽錯了。她重新瞥了他一眼，什麼都明白了，他愛著那個女人，就像母親愛自己的孩子，他們之間絕不是自己以為的「大概是為了孩子的緣故而湊合」。廖青似乎聽母親提起過，在事發之前，那女人天天和堂哥吵架，還鬧離婚。

現在，他再也不用擔心這些了吧？

堂哥忽然低聲說：「等會兒，在亞萍面前，我們不要談這件事。」

她站在那裡好久才反應過來，在這個村子裡，大概還沒有一個男人會對自己的女人這樣吧。廖青感到說不出的滋味，如果有一天自己也落到這步田地，又有誰會幫她？當然，她絕不允許自己那樣「悲慘」。

她拖著腳步，不情願地跟在堂哥身後，一眼就看見母親坐在那張扶手椅上，另一張一模一樣的椅子上，坐著那個女人──她的堂嫂。（一二）