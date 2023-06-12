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籬笆樹（六）

曾桂華

邁克臉有愧色地說：「要黏得好一點，別讓你媽發現。」

邁克在老太婆和史黛拉面前，一向唯唯諾諾，老太婆從來沒有看過他失控的樣子。而當他失控的時候，世界上只有史黛拉可以讓他平息。因為邁克父母早逝，沒有給他留下什麼，他一絲一毫的雨露都是來自史黛拉的父母，因此他不敢造次。他平時就像一隻哈巴狗，但是發起脾氣來像鬥犬。

老太婆雖不懂風水，但是她喜歡收集木頭或金屬做的鹿或長頸鹿，竟然和中國福祿壽的「祿」暗合。她家裡到處都掛著鹿或長頸鹿的畫，展示櫃和桌檯上也都放著鹿或長頸鹿的飾品。那隻一百九十公分的木製長頸鹿是她在聖誕節前買回來的。

史黛拉拿著她的背包和車鑰匙，走到車庫前面，正要開車門時，她剛剛瞄到對面有一隻狗。沒想到那隻狗已經以極快的速度，抵達她的跟前，齜牙咧嘴，瘋狂地對著她狂叫和打轉。史黛拉一邊尖聲大叫，一邊用包包擊打和推開瘋狂的狗。

女人和狗的叫聲迅速引來對面的狗主人和邁克。邁克衝出紅色大門，一不小心踢到門檻，重重摔了一跤。他努力地爬起來，往前跑，二話不說，起腳狠狠地把狗踢飛在草地上。那隻重約三十磅的狗在草地上滑了約兩公尺，被衝過來的狗主人一把抱起。

邁克大叫：「狗娘養的！你這隻狗是比特犬嗎？」

狗主人氣呼呼地瞪著邁克：「牠一向很乖，不會攻擊人。」他很氣邁克踢得那麼重，狗一定受傷了。但他自知理虧，不敢多說什麼。

邁克咆哮：「乖你個屁，幸好還沒長大。比特犬長大會咬死人，你知道嗎？你他媽的混蛋！」（六）

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