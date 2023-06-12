徐至宏／圖

這個聲音太大了，我覺得我的盤子在顫抖，差點把我的漢堡震下來。

我搞不清楚剛剛那句話是誰說的，除了蓋茲比男和他的女伴，還有別的客人在餐廳裡吃飯，只是沒坐在吧檯。也許是別的客人說的吧！不然就是城堡自己。

我說：城堡啊你真幽默。城堡說：我就靠著幽默，活到了今天。

「你很開心啊！」調酒師給我一個大微笑。我這才發現，自己剛剛笑出了聲音。

「是啊！開心、開心。」我說著順便結了帳，小心地從吧檯上下來，讓自己身體不傾斜地雙腳著地。

我離開酒吧的時候，蓋茲比男還在繼續點著雞尾酒，讓我懷疑他是個機器人。

蓋茲比男的女伴不知道什麼時候走了，留下淡淡的香水味。

6 貂皮女郎

我穿過走廊的時候，看到一個身穿貂皮大衣的女郎在餐廳門口東張西望，用嘶啞的聲音自言自語說：「是這裡嗎？我記得好像是這裡。」

她迅速地往圖書室的方向走去，高跟鞋在地上發出咯噠咯噠的響聲。

我怎麼知道穿貂皮大衣的是個女郎？說不定她是個男人，說不定她是個曾經是男人的女人。說不定她不是人，說不定她是以人形出現的貂鼠精。畢竟，每個人不都披著一層外衣嗎？不管這層外衣是什麼模樣。

城堡會同意的。城堡也只是裝扮和我們不同而已，本質並沒有區別。說不定，貂皮大衣女郎是城堡的化身。

我的皮鞋吱嗚吱嗚地跟在高跟鞋後面，把我帶到圖書室。

7 圖書室與鋼琴

圖書室離餐廳不遠，拐個彎就到了。

我以為貂皮大衣女郎去了圖書室，但是我走進去以後，並沒有看到任何人。

這裡好像一本打開的三維故事書，又像一個準備好的舞台，靜靜等待故事人物的出現。

高高的天花板、高高的書架、長沙發、玻璃檯燈，還有一架鋼琴。舒適溫暖的氣氛，令人感到甜蜜的睏倦。

我悄悄走到鋼琴前，輕輕彈奏了一小段我熟悉的樂曲。這是一架調好音的鋼琴，沒有走音的琴鍵，大概是準備經常給人彈奏的。

我一轉身，又看到貂皮大衣女郎。

「很好啊！你怎麼不繼續彈？」她的聲音還是很沙啞。

「我只記得幾個小節。」我微笑著和她打招呼，慢慢從她身邊走過。我注意著不讓融化中的鞋導致身體的傾斜，計畫用最短的路線走到圖書室門口。

「我相信你記得更多。」她說，「你看起來相當喜歡那首樂曲。沒有人會忘記他喜歡的樂曲。」

「可能是這樣的。」我說著，無意回去彈鋼琴。

我繼續走著，聽見背後傳來幾小節某歌劇 的詠嘆調。

可能是貂皮大衣女郎在唱吧！

就在我踏出圖書室之前，我認出貂皮大衣女郎唱的旋律，那是〈生日快樂〉的變奏。但是我沒有回頭，以節省鞋底消磨的理由，匆匆離開。

8 夜歌

我回到房間，脫下皮鞋，不禁又笑了起來。剩下的鞋底大概可以撐到明天吧！

我在寬敞的浴室裡，洗了一個很長的熱水澡，換上睡衣和涼鞋，幸福地躺上大床。

「要是有城堡幽靈來拜訪就好了。」我自言自語，想起了自己隨身帶的幽靈朋友。

我在手機 打開了我的音樂播放列表，裡面每一首歌都是我的朋友。

寫這些歌、唱這些歌、錄製這些歌的人都已經不在世上了，但是我一聽到他們的歌，就感覺他們活生生地在我身邊，就像他們今天才誕生。

「大家好！」我說著，開始播放三十年代的歌曲。這些歌曲讓我感到輕鬆愉快，無論內容是心花怒放，還是心痛如絞。

音樂超越文字，它一邊讓文字流動，一邊把聽眾從歌詞中鬆綁開來。

曾經有一些旋律，由於它們總在一天中的特定時間出現，和特定的事情聯繫在一起，以至於後來的每一天，無論我到哪裡，聽到這些歌，特定的圖像就會出現在腦海裡，難以抹去。

〈少女的祈禱〉伴隨垃圾車、〈天鵝湖〉序曲伴隨小學課間休息，一直是這樣，也許要到我忘記小時候的事情為止。

說不定那一天很快就會到來，我已經不記得學校的名字和同學了。

我現在所播放的歌曲，聽起來都是新的。它們和我的生活沒有關係，卻比生活更親近。

「生日快樂！」我對每首歌曲說。

9 早安

我到了登記處，看到昨天不停打嗝的女接待員，靜靜地坐在那裡。

「這麼快就走呀？」一位精神抖擻的男士幫我辦理退房手續。

「是呀！」我說著，覺得我才剛剛抵達這裡，同時又已經在這裡住了一百年。

城堡周圍的土地像海洋一樣向遠處延伸，就像沒有盡頭似的。生日的感覺也是這樣的。

生日不是一年一次的事情。它是持續不斷的。它是世界展開、收起、旋轉、回歸的方式。

「生日快樂！」我對世界說。（下）