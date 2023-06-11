我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有美國公民在俄被捕 前傘兵遭莫斯科法院拘留

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

祈福（一一）

草白

顯然，堂哥很想跟她聊聊，似乎還有什麼重要事情沒說出口。銀行的事情母親肯定和他講了，她不想再講一遍。

「謝謝你幫我問了銀行裡的朋友，」果然，他已經知道了，「我想著，還是讓他們把錢拿走吧！如果這樣就能了掉這樁事，也挺好。」

她驚訝地望著他，一個成年人的思維怎麼可以這麼簡單？如果這筆錢僅僅夠還利息，銀行怎麼肯就此罷休。再說，不努力一下就直接放棄，這算什麼？可看他的表情，似乎把一切都考慮周全了，除了接受，不想再做任何掙扎和改變。

廖青站在那裡，把整件事仔仔細細想了一遍，一陣冷汗直往外冒。為了這樣的女人值得嗎？聽母親說，即使發生這樣的事，那個女人還像從前那樣好吃懶做，一幹點家務活就喊累。

「我擔心的是，以後你們一家子的日子怎麼過。房子沒了，住哪裡去……」她實在不想說這些。當初，他便應該和她分開的。成天拚了命賺錢，卻一分也拿不到，這是什麼心情？況且這是賭債，是可以和他無關的，這個人怎麼就不懂得保護自己呢？她越想越生氣，簡直想罵人了。

他梗著脖子站在那裡，好久才冒出一句：「我想總歸會有地方住的，就是好一點、差一點。」她瞪大眼睛看著他，又慢慢將視線移開。在他身後，是逐漸暗下來的天色、遠山模糊的輪廓線，還有舊樓房的身影。絕不相信自己會流落街頭，沒有地方吃飯和睡覺，可當年大伯跟一個陌生女人去了異鄉，就此杳無音訊，他也沒想到吧？還有他的母親，誰能想到坐坐船就沒了蹤影，這些事情還不是照樣發生了。（一一）

上一則

台灣大哥大副總蔡祈岩 帶IT工程師走出大宅門

下一則

人肉翻譯機

延伸閱讀

長太美「不適合」演檢察官 迪麗熱巴嘆：改不了臉

長太美「不適合」演檢察官 迪麗熱巴嘆：改不了臉
紮著針舉吊瓶趕地鐵 上海女親曝原因：不想浪費錢打車

紮著針舉吊瓶趕地鐵 上海女親曝原因：不想浪費錢打車
當時的月光（三五）

當時的月光（三五）
三個愛喝咖啡的女人（一四）

三個愛喝咖啡的女人（一四）

熱門新聞

黛安∕圖

變心的妻子（下）

2023-06-04 02:02
可樂王∕圖

初到美國時的困惑

2023-06-06 02:02
黛安∕圖

變心的妻子（上）

2023-06-03 02:02
Mrs. H∕圖

灰燼的滋味（上）

2023-06-05 02:02
慈禧太后御筆「福、壽」橫幅，金黃色綾布上裱托紅斗方，上書「福」、「壽」二大字。中間鈐有「慈禧皇太后之寶」一印。其題字云：「慈禧皇太后御筆。光緒二十年十月。賜出使俄國大臣頭品頂戴湖北布政使臣。」。(圖:史博館提供)

台展出慈禧太后墨寶 但清末最有權的她 書法真的好嗎？　

2023-06-03 23:39

旅遊眾生相

2023-06-05 02:18

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體