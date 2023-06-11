顯然，堂哥很想跟她聊聊，似乎還有什麼重要事情沒說出口。銀行的事情母親肯定和他講了，她不想再講一遍。

「謝謝你幫我問了銀行裡的朋友，」果然，他已經知道了，「我想著，還是讓他們把錢拿走吧！如果這樣就能了掉這樁事，也挺好。」

她驚訝地望著他，一個成年人的思維怎麼可以這麼簡單？如果這筆錢僅僅夠還利息，銀行怎麼肯就此罷休。再說，不努力一下就直接放棄，這算什麼？可看他的表情，似乎把一切都考慮周全了，除了接受，不想再做任何掙扎和改變。

廖青站在那裡，把整件事仔仔細細想了一遍，一陣冷汗直往外冒。為了這樣的女人值得嗎？聽母親說，即使發生這樣的事，那個女人還像從前那樣好吃懶做，一幹點家務活就喊累。

「我擔心的是，以後你們一家子的日子怎麼過。房子沒了，住哪裡去……」她實在不想說這些。當初，他便應該和她分開的。成天拚了命賺錢，卻一分也拿不到，這是什麼心情？況且這是賭債，是可以和他無關的，這個人怎麼就不懂得保護自己呢？她越想越生氣，簡直想罵人了。

他梗著脖子站在那裡，好久才冒出一句：「我想總歸會有地方住的，就是好一點、差一點。」她瞪大眼睛看著他，又慢慢將視線移開。在他身後，是逐漸暗下來的天色、遠山模糊的輪廓線，還有舊樓房的身影。絕不相信自己會流落街頭，沒有地方吃飯和睡覺，可當年大伯跟一個陌生女人去了異鄉，就此杳無音訊，他也沒想到吧？還有他的母親，誰能想到坐坐船就沒了蹤影，這些事情還不是照樣發生了。（一一）