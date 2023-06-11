徐至宏／圖

我回到大廳，走上旋轉樓梯，推開另一扇沉重的大門。餐廳、圖書室、宴會廳等等，都在二樓。一架自動鋼琴在演奏，從樂曲的風格聽來，像個天才瘋鬼在彈琴。

我一邊尋找自己的房間，一邊想像著朋友和家人在城堡聚會的場景。

每一組人都有自己的房間，又可以在不同的場所和大家見面。他們唱歌、跳舞、閱讀、談話、散步、休息。

如今，我們也在同樣的地方做同樣的事情呢！城堡裡的，從客人到員工，都是我的朋友。城堡本身，它的花園，還有周圍的草地和樹林，都是我的朋友。

雖然這一天很安靜，來往的人不多，天氣也很冷，但我有一種被溫暖陪伴的感覺。好比城堡本身就是一個人，而我們都知道，即使看不到對方，我們也不孤單。

我的房間在三樓。

恰逢淡季，加上是周二，客人極少。我除了享有優惠價格，還獲得免費升級的客房。客房裝潢是二十世紀初的風格，牆上掛著一幅古典油畫，有壁爐﹐一個靠窗的圓桌，還有一張大床。舒適的大床很令人開心，我一看到這樣的床，就能馬上睡著，躺都不用躺。

我打開手提箱，取出拖鞋，準備換上家居服。

當我換下皮鞋的時候，發現一件奇怪的事情。

4 融化的鞋

我注意到，我的手上沾了一點黑色顆粒狀的東西，質地有點像麵包屑。我開始查看我踩過的地方，發現每隔一步就有一些黑色的碎屑。我翻起皮鞋鞋底一看，兩邊都有缺塊！

我突然想起，在家試鞋的時候，曾經聽到吱吱聲。但我以為新鞋發出聲響是正常的，沒放心上。出門以後，雖然走在混凝土或瓷磚上時，鞋子繼續吱吱作響，但我沒想到鞋底能掉下來！

我買這雙鞋的時候，就知道它不是真皮做的，本來也不打算買真皮。但是鞋底是什麼材料呢？如果是橡膠，不至於像餅乾一樣碎掉吧？莫非是可堆肥材料做的？放幾年就自動融化？

哈哈哈！我一邊覺得困窘，一邊覺得很滑稽。

這雙鞋是很久以前買的，在衣櫃裡放了不只五年。疫情 之後，四年來我沒有穿過任何正裝鞋，但我沒料到它會解體。這種情況還真是第一次見。

我想，若是不能停止鞋底的融化，要是能減輕吱吱聲也好。於是，我在「谷歌 」上搜索「如何消除鞋底的吱吱聲」，看到有人建議在鞋底抹花生醬。

每次出門，我都會隨身攜帶麥片和花生醬，以防半夜飢餓。沒想到這次花生醬餵的不是我，而是鞋子。

我很小心地在鞋底塗上花生醬之後，走起來安靜多了。但鞋底繼續融解，還是往各處播撒碎末。

我正試圖把右腳鞋底的多餘花生醬擦掉，一大塊鞋底落了下來。

這下好了，這只鞋看起來就像沒有鞋底似的。我甚至無法平穩地站在地上，一邊腳高、一邊腳低，腳踝還是歪的，走起路來像瘸子。

我的另一雙鞋就是拖鞋，根據城堡的著裝要求，拖鞋不許出現在公共區域。

但是我很想去吃晚飯。我想，我的皮鞋至少能支撐我走到餐廳再回來吧！

我穿上這雙奇形怪狀的皮鞋，堅定地走出房間。我一邊走，鞋底繼續一邊掉，雖然只有微微的吱吱響。

我穿過走廊，進電梯、出電梯，繼續往前走，路上沒有見到其他人。

到了二樓，又經過那個自己會彈奏的鋼琴，現在彈的是緩慢的輕音樂。

城堡似乎以有趣的目光注視著我。

「解體是吧？解體這回事，我很清楚。一百年來，我天天在感受解體啊！」城堡說。

「一邊解體、一邊重生，生日快樂！」我說。

我聽到城堡和自己的笑聲。不愧是老朋友。

5 老吧檯

我到達餐廳時，鞋底尚在。

四點到六點，吧檯有減價的晚餐，於是我坐到了吧檯。深褐色的吧檯，後面有個綁馬尾的調酒師，英俊瀟灑。他穿著黑褲、黑襯衫，靜止的時候就像吧檯的一部分，融入整個環境，像一幅油畫。

我選了一個左右邊都各有兩個空位的地方坐下，點了漢堡和一杯啤酒，心情極佳。

吧檯一角坐著一位衣冠楚楚的男士，衣著樣式和城堡年代很搭配，是蓋茲比年代的特色。三件式西裝、雪白的襯衫，還用領子針頂起領帶，髮型也和衣著一套。

蓋茲比男點了一杯又一杯的雞尾酒，把我看都看暈了。他倒是沒有醉意，很精神的樣子。

不久，來了一位年輕女性，好像和蓋茲比男相識，坐到他旁邊，兩人開始聊天。

「我不追逐了。不是因為我不想追，而是我追不動了。其實，速度快並不會帶來什麼好處。」蓋茲比男說：「一個人永遠不可能跑得『更快』，因為當他認為自己超越了自己的時候，他想超越的那個自己早就不在了。」

女伴的聲音很小，聽不出她在說什麼。

突然間，一個很清晰的聲音說：「不必用以前的台詞來演今天的戲。」（中）