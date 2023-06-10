她看了一眼，然後說「不好意思我接個電話」，就壓低聲音，接了起來，簡短地說了幾句之後，就掛了電話。她說自己有點事得先走了，又說遇到王慧真的很開心，想起來了很多以前在宿舍裡的快樂時光。她和王慧互相加了微信 ，約定好以後要常聯繫。

回國以後，王慧跟余浩說起了在新加坡 遇到方曉燕的事。也不知道余浩是因為心不在焉，還是真的不記得了，他皺著眉頭問：「哪個方曉燕？」

看著他不耐煩的臉，王慧突然就沒了跟他繼續說話的興趣。她知道余浩累，開公司的時候，他把家裡所有的錢都拿去了，雙方老人也都給了一點。他壓力太大，每天都早出晚歸，怎麼能不累。

累是真的，對王慧的忽視也是真的。王慧跟他抱怨，說自己整天就是圍著兩個兒子轉，生活裡已經沒有一丁點的樂趣。余浩連安慰她的話都說不出來，只是沉默地聽。

余浩的公司總的來說還算順利，但他們的日子絕對沒有寬裕到可以讓王慧成為韓劇裡社長夫人那樣的貴婦。兩個孩子長得快，幾乎一年就是一個樣子，王慧有的時候會做夢，夢到自己依舊在風華正茂的大學時代，那個時候，她是被男生追捧、被女生羨慕的女神，如此年輕、如此生機勃勃。余浩對她，也似乎總有源源不斷的耐心和激情。

現在，余浩是個被生活鞭打的中年人，眉宇間總是帶著苦大仇深的悲哀的神色。他通常都是在孩子睡著了以後才能到家，洗了澡隨便吃點東西，就躺在床上刷手機 ，然後就睡覺。

早上王慧送孩子出門上學的時候，他還在睡。等她回來，他也走了。（四三）