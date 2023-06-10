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祈福（一○）

草白

幾年不見，他的身形顯得格外敦實，給人一種沉甸甸感，早已脫離少年期的乾瘦與單薄。

她想安慰他，說每個家庭都會遇到困難，忍一忍，總會過去的。可真的忍一忍就能過去嗎？她很懷疑。她沒有說話，什麼也說不出來。他以那種好奇的神情斜望著她，似乎想要弄明白這些年裡在她身上發生的一切。

身後傳來孩子的尖叫聲，一個穿紅色羽絨服的男孩「唰」地跑來，抱住堂哥的大腿，用鼻尖在上面蹭了蹭，笑嘻嘻地跑開了。那模樣和他小時候一模一樣，瘦身條、黝黑的臉龐，跑起來像飛。她看著也忍不住笑了。

「這是我的小兒子亮亮。」他指著那孩子的背影，咧嘴笑了。

「很可愛啊，都上幼兒園了吧？」她真心實意地說。

「是啊，轉眼都五歲了。時間過得可真快。」他感嘆道。

她點點頭，關於時間的話題他們又能聊什麼呢？無非老生常談罷了。況且於浩渺的宇宙而言，個人的一切實在微不足道。可再微不足道，也是一個人生活的全部啊。「可不是嘛，轉眼我也四十多了，真不敢相信。可日子就是這麼一天天過去的，不得不讓人接受。」她自嘲似地笑了笑。

「你看上去沒什麼變化，還是那麼年輕，不像我……」說到這裡，他的笑容瞬間斂住了，向某個危險的地方滑去。

廖青馬上說：「你看你的孩子都那麼大了，可我還是一個人……」她發現自己的話奏效了，那張近乎滄桑的臉上似乎出現某種紓解的跡象。那個家裡一度只剩下他一人，現在，畢竟熱鬧多了。當然，麻煩事也在增多。

她環顧四周，不知母親去了哪裡，可能正被某個鄰人拉住絮談，短時間內很難脫身。（一○）

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