徐至宏／圖

1 生日

「生日快樂！」我對枕頭說。

我剛剛說完，轉頭就看到床頭櫃上那個小巧的橢圓形鬧鐘。這是我很小的時候父親買的，它從一個房間到另一個房間、從一個國家到另一個國家，已經工作四十年了。

這個小鬧鐘有鑲了金邊的瑪瑙框、精緻的黑色指針，鐘面上還有一行小字寫著「西德製造」。

「西德」？哈哈！製造時鐘的國家已不復存在，買它的人也已不在地球上行走。然而，它繼續計算著時間，精確而淡漠，彷彿在說：這是你要的度量，你稱之為時間。但什麼是時間？那不關我的事。我只是工作而已，直到我不做為止。

在我的視線落在鬧鐘身上之前，它在哪裡？我無法證明它在那裡，甚至無法證明我在這裡。

我無法將「無」與「有」相比較，即便是我此時認為我正在看的東西，也是無法證明的。

鬧鐘瞬間誕生在我的世界裡，和枕頭一樣。我又看了它一遍。

「生日快樂！」我對鬧鐘說完，又對枕頭說。

我突然意識到，所有的東西都和我共有一個生日。我祝賀一切生日快樂，開始了這所謂的「一天」。

2 金色海岸

我看到一則酒店廣告，是不遠一個自稱「城堡」的大房子，在進行冬日周一至周四的促銷活動，房價打五折。我預訂了一晚，隨便打點一些東西，就穿好衣服出門。

雖然外面下著毛毛雨，卻是溫暖的冬日。

「生日快樂！」雨滴在空間裡跳躍，時而可見、時而不見，邊跳邊說。

我在雨滴的跳躍中，看見自己的舞蹈，在它們消失之後，聽見自己的聲音。

出租車 上了高速公路，沿著長島 北邊的海岸線前進。

常聽人說，我們以前去過哪裡，也常聽人問，我們以後要去哪裡。但最常被忽略的問題是：我們到底在哪裡？把注意力放在其他兩個問題，就逃脫了這個我們很可能一生都不會關心到的問題。

但是它的答案卻那麼簡單，簡單得令人害怕。

我們去過的地方就是我們現在的地方，我們要去的地方也是我們現在所在的地方。我們從未離開，我們只不過以為我們曾經離開。

這一段海岸號稱「黃金海岸」。二十世紀初，大量的財富湧入這裡，人們購買莊園、建造豪宅、舉辦派對，過著奢侈的生活。

「了不起的蓋茨比」真的了不起嗎？到底了不起在哪裡？

幻想的生活變成生活中的幻想，然後又變成只能在未來陳述的往事。

當我們在腦海中構建一系列圖像時，由圖像串起來的故事就誕生於當下。然而，在我們描述的同時，它也正在一丁一點地消失。

一本書只存在於閱讀它的讀者腦海中。

任何風景在旅行者為它編織故事之前，只是一本空白的筆記本。空白的筆記本令人感到興奮，因為它指向無限的可能性。空白的筆記本也令人不知所措，因為它指向閱讀者自己。

根據某些書本的記載，黃金海岸的繁榮很快就在經濟大蕭條 後逆轉。莊園拍賣、豪宅廢棄，奢華的生活無法繼續，夜夜狂歡只能終止。

蓋茨比在自己的傲慢中崛起，又很快在自己的狂妄中粉碎。

鍍金的東西從來都不是珍貴的。珍貴的東西從一開始就是珍貴的。人所建造的東西不會持久，持久的東西從來不屬於人間。

3 城堡

我們向一座所謂的「城堡」靠近。城堡周圍有一大片土地，用圍牆圍起。來訪者必須先穿過一個入口、開過一條專用道、經過幾個看守站、穿過幾個門廊，才能到達城堡門口。

司機讓我下車之後，用滑稽的語氣說：「有趣的地方。」

石頭看似比歷史堅固。歷史沒人說起，也就不在了，石頭還看得見。由於它看得見，人們經常想用它來證明歷史。

不管這座「城堡」有什麼樣的經歷，如何在磨難中耗損，又被誰撿起來修補，一百年後它依然在這裡，與舊照片的模樣差不多。

不過城堡會跟我說：「照片都是騙人的啦！石頭也不能說明什麼。所謂歷史，也只是用另一種建材造起來的城堡。人類很擅長徒勞。」

我對城堡眨眨眼，它也對我眨眨眼。

城堡的門又重又大，讓我想起曾經去過的一些古老教堂。

我推開大門，先看見一個旋轉樓梯，樓梯的盡頭是二樓的大門。

二樓往上才是城堡的主要活動空間。一樓是工作人員用來做維修業務的空間。各類辦公室都在這裡，主要在大廳的兩側。

我找到了登記處。它被安置在看起來像走廊的空間裡。接待員是個矮胖的鬈髮女人。

「呃！呃！呃！不好意思，我在打嗝。」她邊說邊從木架上拿出我的訂單。

我看著她的手勢、她的話語和她的打嗝相映成趣，彷彿在觀看一場伴隨著歌曲和節拍的舞蹈。（上）