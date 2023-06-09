王慧這樣想，很大程度上是因為她已經在心裡先入為主地認為，方曉燕一定是過得不好的。三年前，余浩就從湯明的公司裡脫離，自己開了家小型的音樂公司。之所以不得不破釜沉舟地這樣做，就是因為湯家出了事。生意場上的事，具體是怎麼回事，王慧也不清楚，但是她知道的是，湯明惹了大麻 煩，已經跑路去了加拿大 。自然的，湯家在國內的生意也都全部黃了。

當時有小道消息說，湯文遠被抓了，也有的說還沒等到被抓，湯文遠就已經大病一場，一命嗚呼了。那做為曾經和湯文遠有過瓜葛的方曉燕，下場自然也是不會好的。

但王慧眼前的方曉燕神情舒展，一點窘迫也沒有。也許是保養得宜，她的面容五官竟然比自己記憶中的還要更好看一點。看她身上穿的衣服，雖然不是當季大熱的名牌，但材質和剪裁都不錯，應該也不便宜。

糾結了一會，王慧終於還是忍不住問了：「你家裡人都好吧？」

這是個頗有心計的問題，如果方曉燕結婚了，她自然會說起自己的丈夫和孩子。如果還沒有結婚，那也會談起自己的父母。

方曉燕嘆了口氣：「我媽已經走了好多年了，我爸也再婚了，找的後老伴人不錯。」

王慧點點頭，一時間還沒有想起來該說什麼。

「也是幸虧當時籌到了救命錢，讓我媽又多活了幾年。我還領著她去了海南旅遊，她也算是享過福了。」

王慧心裡一驚，方曉燕提到的「籌錢」，應該就是委身給湯老闆的事。她沒有想到，方曉燕會主動提起這件事。她本想趁熱打鐵地再問幾句，可方曉燕的手機 突然響了。（四二）