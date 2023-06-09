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川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

祈福（九）

草白

大概就因為如此，她才不想親眼目睹他的現狀。

堂哥站在房子前面的空地上，手指縫裡夾著一支菸。她發現他並不會吸菸，煙霧不是從鼻孔裡出來，而是從嘴裡吐出來。他這是做什麼呢？難道吸著玩嗎？

廖青叫了聲「一偉」，那個叫一偉的男人遠遠地看著她笑，眼角綻開波浪般的皺紋。他十七、八歲時就有皺紋了，可能是遺傳的。此刻，那皺紋裡的縫隙似乎更深了，就像刀刻的，但並沒有到怵目驚心的程度。

廖青不知說什麼好，而母親又不在邊上。她知道他們生了二胎，也是個兒子，堂哥有兩個兒子了。她自己沒小孩，不然可以和他聊聊育兒話題。她甚至不知道他現在做什麼工作，還在幹電工老本行嗎？後悔剛才來的路上，沒有向母親多了解一些。此刻，她唯一慶幸的是，自己的現狀並不會給他帶來太多壓迫感。離異、沒有後代、剛剛貸款買下一套小公寓，大概也是他們眼中被同情的對象吧。

「你什麼時候回來的？」他丟下燒了一半的菸，慌亂地踩了踩。她還沒反應過來，他已經站在面前了，像剛才那樣看著她笑──那笑忽然近在咫尺，非常逼真，連嘴角細微的紋路都看得出──真不知道他怎麼還笑得出來。

見她詫異地凝視著那踩碎的菸蒂，他連忙擺手道：「我不會吸的，吸著玩而已……。」

她心想，這個人怎麼還像以前那樣，對什麼都好奇。

「我的事情你都聽說了吧，實在很糟。」他撓了撓頭，似乎為自己的處境引起別人的關注而尷尬。他的頭髮是自然捲，髮量比一般人少，倒不見明顯的白髮。（九）

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